Что происходит после ввода войск России на Украину. День 621-й

Украине без помощи союзников на Западе грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере $29 млрд, сообщает Politico со ссылкой на главу украинского Минфина Cергея Марченко. Канберра объявила о новых санкциях в отношении Москвы, запретив поставку ряда товаров в Россию из-за ситуации на Украине, говорится в письме австралийского МВД, поступившем распоряжение ТАСС. Речь идет в том числе о запчастях для инструментов и электрических машинах. Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа приехать в Киев. Господин Зеленский заявил, что при личной встрече может объяснить ему невозможность урегулировать военный конфликт с Россией за сутки. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:12. Находящаяся в Одессе припортовая инфраструктура получила повреждения в результате взрывов. Об этом сообщила представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.

11:12. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым. Дорога будет проходить в том числе по территории Донецкой народной республики и Запорожской области.

11:11. Полученное Украиной от Запада оружие не попадает за пределы страны, в частности в сектор Газа, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

11:11. Канберра объявила о новых санкциях в отношении Москвы, запретив поставку ряда товаров в Россию из-за ситуации на Украине, говорится в письме австралийского МВД, поступившем распоряжение ТАСС. Речь идет в том числе о запчастях для инструментов и электрических машинах.

11:11. Украине без помощи союзников на Западе грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере $29 млрд, сообщает Politico со ссылкой на главу украинского Минфина Cергея Марченко.

11:11. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа приехать в Киев. Господин Зеленский заявил, что при личной встрече может объяснить ему невозможность урегулировать военный конфликт с Россией за сутки.