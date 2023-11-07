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Коммерсантъ FM
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Глава СПБ Биржи Роман Горюнов покинет пост

Глава недавно попавшей под санкции США СПБ Биржи Роман Горюнов покинет свой пост, а также выйдет из состава совета директоров биржи, сообщила пресс-служба торговой площадки. Вместо господина Горюнова должность гендиректора СПБ Биржи займет его первый заместитель Евгений Сердюков.

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Роман Горюнов

Роман Горюнов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Евгений Сердюков, 2011 год

Евгений Сердюков, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Светлана Привалова  /  купить фото

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Роман Горюнов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Евгений Сердюков, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Светлана Привалова  /  купить фото

«Евгений Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача СПБ Биржи — обеспечить доступ инвесторам к активам»,— говорится в сообщении биржи. В дальнейшем СПБ Биржа планирует реализовать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях и проектах на российском финансовом рынке.

СПБ Биржа, ориентированная на торговлю иностранными ценными бумагами, 3 ноября попала под санкции США. При этом OFAC выпустило лицензию на выход из ценных бумаг СПБ Биржи в срок до 31 января 2024 года. Сама биржа утверждает, что введенные санкции не затронут активы клиентов. В день введения санкций акции СПБ Биржи на торгах Московской биржи упали на 19%. 6 ноября площадка запустила торги лишь частью российских акций.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игра на приостановление».

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