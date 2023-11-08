Что происходит после ввода войск России на Украину. День 623-й

Россия запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Украины по Донецку, оно пройдет 8 ноября. Судья Международного уголовного суда Серхио Херардо Угальде Годинес, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск министерством внутренних дел России. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, позволяющий передавать Украине часть замороженных российских активов. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:19. В Херсоне из-за взрыва повреждены инженерное сооружение и территория завода, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

9:16. Деструктивная политика Запада повышает риск применения ядерного, химического и биологического оружия, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

9:04. Некоторые страны пытаются расшатать в странах СНГ легитимную власть, традиционные ценности и обстановку в целом. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ.

8:45. Главы внешнеполитических ведомств стран G7 на переговорах в Токио обвинили КНДР в передаче вооружений России. Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Японии.

8:35. Россия запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Украины по Донецку, оно пройдет 8 ноября. После него в Совбезе пройдет закрытое заседание, посвященное взрывам на «Северных потоках».

8:35. Судья Международного уголовного суда Серхио Херардо Угальде Годинес, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск министерством внутренних дел России.

8:35. Эстонская парламентская конституционная комиссия одобрила законопроект, легализующий передачу замороженных российских активов Украине, и отправила его на первое чтение в Рийгикогу (парламент Эстонии).

8:34. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, позволяющий передавать Украине часть замороженных российских активов.