Минобороны России отчиталось об ударе по объектам ВСУ под Киевом
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Поражены объекты военно-промышленного и энергетического комплексов, а также склад с боеприпасами. Удар был нанесен при помощи БПЛА большой дальности и высокоточного оружия наземного базирования.
В ту же ночь российские военные ударили по сухогрузу в Черном море, шедшему в направлении Одесской области. Ведомство не уточняет, что перевозило судно.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по инфраструктуре Украины и подчеркивает, что целями вооруженных сил становятся только военные и энергетические объекты. Накануне ведомство отчитывалось об атаке на электроподстанции в Кривом Роге Днепропетровской области, а также в населенных пунктах Маяки и Усатово Одесской области.