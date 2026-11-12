Женский теннис переводят на нокаут-систему

Уже в следующем, шестом гейме Андреевой удалось справиться со злостью на саму себя, которая, по ее словам, кипела внутри. Он начался с ювелирного укороченного удара справа, который россиянка выполнила, находясь на задней линии. Этот эпизод будто загипнотизировал Соболенко, не сумевшую в трех геймах подряд добыть хотя бы одно очко. А затем стало ясно, что с белоруской происходит то же самое, что уже случалось примерно пять месяцев назад в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции против другой россиянки, Дианы Шнайдер, которая, проиграв первый сет и уступая 3:5 во второй партии, взяла последние десять геймов. Она почти полностью потеряла нить игры, чем не преминула воспользоваться соперница, демонстрировавшая, в свою очередь, изумительный, образцово показательный теннис и завершила первый сет тремя эйсами подряд.