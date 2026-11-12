Женский теннис переводят на нокаут-систему
Мирра Андреева разгромила Арину Соболенко на итоговом турнире WTA
В Индиан-Уэллсе на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $10 млн свою вторую убедительную победу одержала россиянка Мирра Андреева. Вслед за украинкой Элиной Свитолиной она с тем же самым счетом 6:4, 6:0 разгромила недавнего лидера мирового рейтинга Арину Соболенко, считавшуюся фаворитом нынешнего состязания, и обеспечила себе выход в полуфинал с первого места в группе.
Степень сенсационности результата этого матча абсолютно нетипична для итоговых турниров, где столь глубокие провалы фаворитов — крайняя редкость. Было ясно, что Арина Соболенко, которая после весенних триумфов на тысячниках в Индиан-Уэллсе и Майами не одержала ни одной победы, достойной своего таланта, отнюдь не застрахована от неудачи во встрече с Миррой Андреевой, накатывающей на финиш сезона в хорошем игровом тонусе и прекрасном психологическом состоянии. Но столь откровенного фиаско белоруски никто не ожидал. С еще сравнительно недавним лидером женского тенниса 19-летняя россиянка разобралась с точно таким же счетом, как двумя днями ранее с его ветераном Элиной Свитолиной. Переломив ход борьбы в первой партии и лишив Соболенко остатков уверенности в себе, Андреева попросту нокаутировала ее.
Первый отрезок матча остался за белоруской, которая после двойной ошибки Андреевой на брейк-пойнте повела 3:1, а затем увеличила свое преимущество до трех геймов. Столь неудачное начало было связано и с решимостью, которую вроде бы демонстрировала Соболенко, и с тем, что Андреевой в этот день было непросто найти правильный настрой на предматчевой тренировке.
«Это была одна из моих худших разминок за долгое время,— призналась она после игры, отдавая должное своему тренеру, испанке Кончите Мартинес, сумевшей подобрать правильные слова.— Знаю, что со мной бывает очень непросто. Я крайне требовательна к себе, многого от себя ожидаю, и иногда мне кажется, что из-за этого моей команде приходится нелегко… Но сегодня Кончита помогла изменить ситуацию, сказала много приятных слов перед матчем, поэтому 82% заслуги в сегодняшней победе я отдаю ей».
Уже в следующем, шестом гейме Андреевой удалось справиться со злостью на саму себя, которая, по ее словам, кипела внутри. Он начался с ювелирного укороченного удара справа, который россиянка выполнила, находясь на задней линии. Этот эпизод будто загипнотизировал Соболенко, не сумевшую в трех геймах подряд добыть хотя бы одно очко. А затем стало ясно, что с белоруской происходит то же самое, что уже случалось примерно пять месяцев назад в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции против другой россиянки, Дианы Шнайдер, которая, проиграв первый сет и уступая 3:5 во второй партии, взяла последние десять геймов. Она почти полностью потеряла нить игры, чем не преминула воспользоваться соперница, демонстрировавшая, в свою очередь, изумительный, образцово показательный теннис и завершила первый сет тремя эйсами подряд.
Ну а во второй партии уже пошла игра в одни ворота. Посылая мяч сравнительно сильно, но по довольно высокой траектории, максимально неудобной для своей оппонентки, Андреева полностью сбила ее ритм. Сама же подкручивала, подрезала, укорачивала, отражала чужие смеши, а при удобном случае, как и в предыдущем матче с Элиной Свитолиной, простреливала левый от себя угол чужой половины корта идеальным по техническому исполнению ударом слева. Следствием этого чудо-тенниса стала удивительная статистика: из 55 последних розыгрышей в этом матче Андреева оставила за собой 45. Это позволило ей добиться более чем двукратного превосходства в выигранных очках — 57 против 28!
В итоге — победа с точно таким же счетом, как над Свитолиной,— 6:4, 6:0, только уже не за 70, а всего 63 минуты. Для Соболенко, которая в 2018 году в третьем круге «мастерса» в Индиан-Уэллсе уступила чешке Маркете Вондроушовой со счетом 2:6, 2:6 за 61 минуту, это самое быстрое поражение за последние восемь с половиной лет.
«Она определенно показала великолепный теннис. Что я еще могу сказать? Браво. Что ж, хорошо то, что у меня еще есть шанс пройти квалификацию. Только понадобится некоторое время на восстановление, ведь я даже не знаю, сколько геймов подряд проиграла»,— призналась Соболенко, комментируя свои шансы на выход из группы.
Что касается Андреевой, то она уже гарантировала себе выход в полуфинал с первого места, поскольку перед этим Элина Свитолина переиграла чешку Каролину Мухову — 3:6, 6:2, 6:2. В третьем туре Андреева встретится с Муховой, а Соболенко и Свитолина разыграют вторую путевку в полуфинал. Причем белоруска в случае поражения точно потеряет второе место в рейтинге, ведь по очкам, набранным с начала года, Андреева после двух побед в Индиан-Уэллсе опережает ее и идет вслед за первой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.