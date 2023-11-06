Зеленский: сейчас не время для выборов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в стране сейчас «не ко времени». На март 2024 года на Украине назначены выборы президента, однако с февраля 2022 года существует законное основание их не проводить в связи с введенным в стране военным положением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter/File Photo, Reuters Фото: Thomas Peter/File Photo, Reuters

«Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени»,— сказал господин Зеленский в вечернем обращении (цитата по «Страна.ua»).

Президент добавил, что в стране есть структуры, способные ставить точки в тех или иных политических спорах и давать обществу все необходимые ответы, чтобы не оставалось простора для конфликтов и «чужой игры» против Украины.

Ранее сегодня, 6 ноября, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Евросолидарность») заявил, что Владимир Зеленский дал поручение по подготовке к президентским выборам в 2024 году своему офису. В августе президент выступал против проведения выборов в существующих условиях. Однако он признавал, что этот вопрос может расколоть поддержку со стороны США.

О внутриполитической ситуации на Украине — в материале «Военно-избирательная кампания».

Эрдни Кагалтынов