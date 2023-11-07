Bloomberg: ЕК примет решение начать переговоры по вступлению Украины в ЕС

Еврокомиссия соберется сегодня, 7 ноября, с целью принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Агентство Bloomberg ссылаясь на свои источники, утверждает, что ЕК примет положительное решение по приему страны в союз, однако выдвинет ряд условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Европейская комиссия издаст формальные рекомендации начать переговоры по вступлению Украины в ЕС после завершения реформ и принятия новых законов. В частности, изменение законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, а также «деолигархизации» и лоббировании. Источники агентства утверждают, что итоговый вариант решения еще не согласован.

Украина получила статус кандидата члена ЕС летом прошлого года. Тогда же Европейский союз выдвинул Киеву ряд требований, необходимых для положительного решения о вступлении. К текущему моменту Украина выполнила четыре требования из семи, отмечает Bloomberg.

4 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Верховной Раде. Там она сообщила, что страна выполнила 90% условий, необходимых для вступления в ЕС. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина посчитала, что подобные высказывания несут негативный характер.

В октябре глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина может войти в состав Европейского союза к 2030 году, однако для этого Киеву необходимо провести «домашнюю работу». Премьер-министр Нидерландов подверг критики слова господина Мишеля, посчитав, что кандидатам на вступление в ЕС нельзя идти на уступки. По данным Financial Times, ЕС придется потратить €186 млрд на Украину в случае ее вступления.

Александра Горошилова