Россияне присмотрелись к новым регионам

Государственная риторика в отношении развития новых регионов «перегрета», считают эксперты ЦСП «Платформа» и Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ. По их данным, 28% россиян считают оказываемую этим территориям поддержку чрезмерной, 53% убеждены, что помощь оказывается в достаточном объеме, и лишь 7% уверены, что ее недостаточно. Это потому, объясняют авторы исследования, что о происходящем в новых субъектах РФ люди узнают в основном из СМИ и других информационных источников, но не знают реальных проблем жителей новых территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В целом уровень принятия новых регионов в российском социуме достаточно высок: 63% респондентов относятся к их включению в состав РФ положительно, 28% нейтрально и лишь 8% — отрицательно. Онлайн-опрос 1200 респондентов проводился в рамках исследования, которое также включало серию интервью с жителями новых субъектов и фокус-группы с россиянами разных возрастов.

Доминирующей чертой в отношении к новым гражданам РФ (и одним из факторов хорошего отношения) является сочувствие — так свои эмоции описали 49% опрошенных. Радость испытывают 14% респондентов, 13% — безразличие. Вину, стыд и раздражение переживают в общей сложности 4%. Положительные оценки выше среди людей среднего и старшего возраста. Отчасти это объясняется наличием у последних опыта проживания в одном государстве с жителями присоединенных регионов, отмечают авторы исследования. Так, некоторые участники фокус-групп связывали свое одобрение с тезисом «возвращения домой»: раз люди захотели объединения, нам следует их принять.

Население новых регионов очень близко по идентичности гражданам России: 55% участников опроса считают, что жители этих территорий скорее россияне, и лишь 15% — что они скорее украинцы (еще 18% считают их представителями некоей «особой общности»). Но при этом 55% респондентов все-таки склонны выявлять отличие новых граждан РФ от старых по ценностям, менталитету и традициям. 9% считают, что эти отличия сильны.

Вот как говорят об этом участники фокус-групп. «Мне кажется, что ментально они немножко другие, ну, они жили в другой стране и так далее, поэтому это не меняется вот так вот». «По отношению к национальности, я думаю, они украинцы, все-таки они всю жизнь были Украиной. Ну, если с нашими народами, то ближе к донским казакам наверно, к Ростову больше». Иными словами, объясняет директор ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов, длительное нахождение в составе Украины представляется респондентам веским основанием приписывать жителям новых регионов свои особые качества, хотя описать их рационально они, как правило, затрудняются. Об отсутствии различий между жителями старых и новых регионов заявил 31% опрошенных.

Помощь жителям новых территорий в той или иной форме оказывал каждый четвертый россиянин (25%). Лично принимать участие в разных формах поддержки готовы вдвое больше людей — 55%.

При этом опрос показал определенные проблемы и лакуны восприятия, отмечает господин Фирсов: 53% россиян считают, что помощь новым регионам оказывается в достаточном объеме, а еще 28% оценивают ее как чрезмерную. Только 7% уверены, что поддержки скорее недостаточно. В ходе глубинных интервью ряд респондентов высказывали подозрение, что социальные инвестиции в новые регионы могут снижать уровень поддержки традиционных территорий. «В эти регионы сейчас будут вливаться огромные деньги,— рассуждает один из опрошенных.— Опять же, там льготы на недвижимость какие-то есть. Просто очень много денег потратится, а это все наши с вами деньги, и надеюсь, что регионы в будущем окажутся как-то экономически выгодными, чтобы все было не зря сделано, чтобы Россия продолжала развиваться, а не просто "защитила" часть русского народа от каких-то националистов».

Встречается и критика жилищных сертификатов для переселенцев с новых территорий: респонденты считают, что они провоцируют рост цен на недвижимость. «Сейчас выделяют людям Херсонской области сертификаты на покупку недвижимости. Соответственно, из-за этого цены на недвижимость конкретно у нас в Краснодарском крае и в Крыму, я знаю, тоже поднялись, потому что есть спрос. Людям дают по 1,5 млн на человека, семья три человека — 4,5 млн спокойно, квартиры сразу вверх в цене».

По результатам фокус-групп видно, что у людей нет инсайдеров в новых регионах, о происходящем там они узнают из СМИ и других информационных источников, а о реальных проблемах не в курсе, считают авторы исследования. Из этих данных патриотическая часть россиян считывает, что помощи достаточно, а критическая — что ее слишком много. Информационная политика создает ловушку: стремится показать, как много делает Россия для восстановления, но тем самым рождает подозрение, что все это — за счет российской глубинки.

Однако хорошо проявлена и позиция «помогать надо столько, сколько потребуется», поскольку мы все — из наднациональной общности. «Мы сейчас не о национальности говорим, а о духовном именно родстве нашем, потому как мы сами из огромной страны, Советского Союза, и слава богу, что они вернулись в свою гавань и могут нормально жить. Я рада, что отстраивается Мариуполь, красивые дороги начали строиться, учебные заведения»,— говорит одна из участниц исследования.

В свою очередь, из глубинных интервью с жителями новых регионов становится понятно, что основными проблемами для них сейчас являются доступность социальных сервисов (в первую очередь медицины), потеря привычных сервисов после выхода из Украины, притом что замещение в реальности не произошло (в том числе потому, что российский бизнес не идет в регионы), а также недовольство местной бюрократией.

Анастасия Корня