Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россияне присмотрелись к новым регионам

Социологи обнаружили информационную ловушку

Государственная риторика в отношении развития новых регионов «перегрета», считают эксперты ЦСП «Платформа» и Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ. По их данным, 28% россиян считают оказываемую этим территориям поддержку чрезмерной, 53% убеждены, что помощь оказывается в достаточном объеме, и лишь 7% уверены, что ее недостаточно. Это потому, объясняют авторы исследования, что о происходящем в новых субъектах РФ люди узнают в основном из СМИ и других информационных источников, но не знают реальных проблем жителей новых территорий.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В целом уровень принятия новых регионов в российском социуме достаточно высок: 63% респондентов относятся к их включению в состав РФ положительно, 28% нейтрально и лишь 8% — отрицательно. Онлайн-опрос 1200 респондентов проводился в рамках исследования, которое также включало серию интервью с жителями новых субъектов и фокус-группы с россиянами разных возрастов.

Доминирующей чертой в отношении к новым гражданам РФ (и одним из факторов хорошего отношения) является сочувствие — так свои эмоции описали 49% опрошенных. Радость испытывают 14% респондентов, 13% — безразличие. Вину, стыд и раздражение переживают в общей сложности 4%. Положительные оценки выше среди людей среднего и старшего возраста. Отчасти это объясняется наличием у последних опыта проживания в одном государстве с жителями присоединенных регионов, отмечают авторы исследования. Так, некоторые участники фокус-групп связывали свое одобрение с тезисом «возвращения домой»: раз люди захотели объединения, нам следует их принять.

Население новых регионов очень близко по идентичности гражданам России: 55% участников опроса считают, что жители этих территорий скорее россияне, и лишь 15% — что они скорее украинцы (еще 18% считают их представителями некоей «особой общности»). Но при этом 55% респондентов все-таки склонны выявлять отличие новых граждан РФ от старых по ценностям, менталитету и традициям. 9% считают, что эти отличия сильны.

Вот как говорят об этом участники фокус-групп. «Мне кажется, что ментально они немножко другие, ну, они жили в другой стране и так далее, поэтому это не меняется вот так вот». «По отношению к национальности, я думаю, они украинцы, все-таки они всю жизнь были Украиной. Ну, если с нашими народами, то ближе к донским казакам наверно, к Ростову больше». Иными словами, объясняет директор ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов, длительное нахождение в составе Украины представляется респондентам веским основанием приписывать жителям новых регионов свои особые качества, хотя описать их рационально они, как правило, затрудняются. Об отсутствии различий между жителями старых и новых регионов заявил 31% опрошенных.

Помощь жителям новых территорий в той или иной форме оказывал каждый четвертый россиянин (25%). Лично принимать участие в разных формах поддержки готовы вдвое больше людей — 55%.

При этом опрос показал определенные проблемы и лакуны восприятия, отмечает господин Фирсов: 53% россиян считают, что помощь новым регионам оказывается в достаточном объеме, а еще 28% оценивают ее как чрезмерную. Только 7% уверены, что поддержки скорее недостаточно. В ходе глубинных интервью ряд респондентов высказывали подозрение, что социальные инвестиции в новые регионы могут снижать уровень поддержки традиционных территорий. «В эти регионы сейчас будут вливаться огромные деньги,— рассуждает один из опрошенных.— Опять же, там льготы на недвижимость какие-то есть. Просто очень много денег потратится, а это все наши с вами деньги, и надеюсь, что регионы в будущем окажутся как-то экономически выгодными, чтобы все было не зря сделано, чтобы Россия продолжала развиваться, а не просто "защитила" часть русского народа от каких-то националистов».

Встречается и критика жилищных сертификатов для переселенцев с новых территорий: респонденты считают, что они провоцируют рост цен на недвижимость. «Сейчас выделяют людям Херсонской области сертификаты на покупку недвижимости. Соответственно, из-за этого цены на недвижимость конкретно у нас в Краснодарском крае и в Крыму, я знаю, тоже поднялись, потому что есть спрос. Людям дают по 1,5 млн на человека, семья три человека — 4,5 млн спокойно, квартиры сразу вверх в цене».

По результатам фокус-групп видно, что у людей нет инсайдеров в новых регионах, о происходящем там они узнают из СМИ и других информационных источников, а о реальных проблемах не в курсе, считают авторы исследования. Из этих данных патриотическая часть россиян считывает, что помощи достаточно, а критическая — что ее слишком много. Информационная политика создает ловушку: стремится показать, как много делает Россия для восстановления, но тем самым рождает подозрение, что все это — за счет российской глубинки.

Однако хорошо проявлена и позиция «помогать надо столько, сколько потребуется», поскольку мы все — из наднациональной общности. «Мы сейчас не о национальности говорим, а о духовном именно родстве нашем, потому как мы сами из огромной страны, Советского Союза, и слава богу, что они вернулись в свою гавань и могут нормально жить. Я рада, что отстраивается Мариуполь, красивые дороги начали строиться, учебные заведения»,— говорит одна из участниц исследования.

В свою очередь, из глубинных интервью с жителями новых регионов становится понятно, что основными проблемами для них сейчас являются доступность социальных сервисов (в первую очередь медицины), потеря привычных сервисов после выхода из Украины, притом что замещение в реальности не произошло (в том числе потому, что российский бизнес не идет в регионы), а также недовольство местной бюрократией.

Анастасия Корня

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...