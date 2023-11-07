Служба доставки DHL повысила цены в России в среднем на 35%

Логистический оператор DHL с 1 ноября повысил в России тарифы на доставку, дополнительные сервисы и сборы, а также услуги по таможенному декларированию в среднем на 35%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разосланное клиентам компании письмо.

В нем говорится, что в последние годы «мир столкнулся с беспрецедентными вызовами», из-за которых пришлось перестроить логистические цепочки. В DHL Express пояснили, что пересматривают стоимость услуг с учетом инфляции и операционных затрат, включающих стоимость авиаперевозок, автомобилей и их комплектующих, ГСМ (горюче-смазочных материалов) и топлива, а также увеличения тарифов на аэропортовые сборы.

Согласно прейскуранту на сайте, цены за доставку по странам в расчете за 1 кг груза не изменились, но увеличилась стоимость сопутствующих услуг. В частности, надбавка за нестандартные габариты груза повышена на 37%, до 4,8 тыс. руб. за одно место. Транспортировка литиевых батарей (их можно перевозить только в грузовых самолетах) — на 72%, до 2 тыс. руб., доставка в страны повышенного риска — на 64,6%, до 2,88 тыс. руб.

DHL в начале 2000-х компания стала оказывать почтовые услуги под брендом Deutsche Post, а логистические — под брендом DHL. С июля 2023 компания носит наименование DHL Group. DHL Express прекратила экспресс-доставку грузов по России с 1 сентября 2022 года на фоне санкций.

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Лаура Кеффер