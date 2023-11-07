Минск намерен начать выплаты по евробондам российским инвесторам до конца года

Белоруссия рассчитывает начать выплаты по евробондам российским инвесторам до конца 2023 года, заявил глава Минфина республики Юрий Селиверстов. Он рассказал, что «Россией найдено решение по выплатам по евробондам», но добавил, что «есть отдельные особенности», и надо выстроить механизм выпуска еврооблигаций с двух сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство финансов Республики Беларусь Фото: Министерство финансов Республики Беларусь

«Сейчас Беларусь и Россия вырабатывают общий механизм перечисления денег инвесторам. Принято решение работать с уполномоченными депозитариями страны-соседки»,— рассказал господин Селиверстов в эфире гостелеканала «Беларусь 1» (цитата по «Интерфаксу»).

Министр заверил, что платежи по еврооблигациям будут и в последующие годы. «Мы с ними (с Россией.— "Ъ") выстраиваем долгосрочную работу, чтобы работать через центральный депозитарий РФ. Они у себя тоже эту работу ведут. И здесь, как только все подготовительные действия будут завершены, которые раньше в принципе не были необходимы ни нам, ни им, то взаиморасчеты пойдут активнее»,— добавил он.

В октябре группа частных инвесторов из 200 физлиц и 30 организаций обратилась к замглавы Минэкономики РФ Дмитрию Вольвачу с просьбой ограничить доступ Белоруссии к российским госкредитам и рынку капитала из-за невыплат по евробондам. Белорусский Минфин сообщал, что выплаты по евробондам осуществят после соглашений с Национальным расчетным депозитарием РФ.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Белоруссия осталась в должниках».

Лаура Кеффер