Как минимум семь хоккейных федераций не подписали расписание МЧМ с Россией
Хоккейные федерации как минимум семи стран, включая Германию, не подписали обновленное расписание молодежного чемпионата мира (МЧМ) в Канаде с участием России. Об этом сообщил председатель правления Немецкого хоккейного союза (DEB) Франк Лутц в спортивном комитете бундестага, передает Suddeutsche Zeitung (SZ). По новому расписанию российская сборная должна занять место команды Норвегии.
Международная федерация хоккея (IIHF) уже включила российских юниоров в число участников турнира и изменила календарь. Это произошло после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который в конце октября обязал допустить российские команды к международным соревнованиям. Первым из них должен стать молодежный чемпионат мира в конце года. Решение суда распространяется и на взрослый ЧМ-2027 в Германии.
Господин Лутц призвал IIHF скорее определить условия участия России. «Мы понимаем, что решение не может свалиться с неба в одночасье. Но затягивать это еще на несколько недель для нас немыслимо»,— сказал он. Несколько стран, включая действующего чемпиона мира Финляндию, ранее объявили, что не будут играть с российской командой в случае ее возвращения на взрослый чемпионат.
По словам главы DEB, на ЧМ в Германии продано почти 250 тыс. билетов, а пересмотр расписания может привести к требованиям вернуть деньги. Он предупредил о существенном финансовом риске для союза. Одним из возможных выходов Франк Лутц и представитель фракции ХДС/ХСС по спортивной политике Штефан Майер назвали новое отстранение России: основанием могла бы стать угроза целостности соревнований из-за отказов соперников выходить на лед.