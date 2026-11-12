Как минимум семь хоккейных федераций не подписали расписание МЧМ с Россией

Господин Лутц призвал IIHF скорее определить условия участия России. «Мы понимаем, что решение не может свалиться с неба в одночасье. Но затягивать это еще на несколько недель для нас немыслимо»,— сказал он. Несколько стран, включая действующего чемпиона мира Финляндию, ранее объявили, что не будут играть с российской командой в случае ее возвращения на взрослый чемпионат.