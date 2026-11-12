Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов впервые с конца октября
Индекс Мосбиржи на торгах в 7:37 поднимался на 0,5% — до 2502,67 пункта. В последний раз индикатор превышал 2500 пунктов в конце октября. По состоянию на 8:08 индекс скорректировался на отметке 2496,22 пункта (+0,25%).
Лидерами роста на утренних торгах стали акции «Т-Технологий» (+1,03%), ВТБ (+0,99%) и «ИнтерРАО» (+0,84%). Больше всего снижались акции «Полюса» (-0,65%), «Аэрофлота» (-0,39%) и «Совкомбанка» (-0,23%).
Так российский фондовый рынок отреагировал на положительную динамику в урегулировании российско-украинского конфликта. 10-11 ноября в Абу-Даби прошли переговоры делегаций России, США и Украины. По итогам встречи помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что стороны приблизились к достижению мира.