Главные новости к утру 7 ноября

Президент Польши Анджей Дуда внес в парламент кандидатуру действующего главы правительства Матеуша Моравецкого на пост премьер-министра.

МВД Украины придерживается версии о том, что помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасом. По мнению господина Залужного, в одном из подарков господина Частякова сработало взрывное устройство.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в стране сейчас «не ко времени». На март 2024 года на Украине назначены выборы президента, однако с февраля 2022 года существует законное основание их не проводить в связи с введенным в стране военным положением.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил наличие «тактических пауз» в военных действиях в секторе Газа продолжительностью в один час, чтобы дать возможность доставить в анклав гуманитарные грузы и освободиться отдельным заложникам. Он в очередной раз отверг возможность прекращения огня.

По данным ЦСП «Платформа» и Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ, 28% россиян считают оказываемую новым субъектам России поддержку чрезмерной, 53% убеждены, что помощь оказывается в достаточном объеме, и лишь 7% уверены, что ее недостаточно. Подробнее.

ФСБ заявила о задержании жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

«Уральским авиалиниям» удалось согласовать условия переоформления западных самолетов в российскую собственность. Авиакомпания готовится подписать договоры финансового лизинга с подконтрольной Росавиации «НЛК Финанс» на 17 лет, по истечении которых 19 Airbus перейдут в собственность перевозчика. Подробнее.

Минобороны РФ заявило, что средства ПВО уничтожили над Черным морем и Крымом девять беспилотников и перехватили восемь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки одного БПЛА упали на дом в селе Андреевка, пострадавших нет.

Правительство в ближайшее время внесет в Госдуму поправки о компенсации расходов бюджета на выплаты НПЗ за поставки на внутренний рынок. Большую часть расходов на демпфер планируется компенсировать за счет «Газпрома». Подробнее.

ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ горит с 00:05 мск. К 4:20 мск пожар удалось локализовать на площади 22 тыс. кв. м. В ТЦ на площади 200 кв. м обрушилась кровля.

Посещаемость ресторанов Москвы, остававшаяся с начала 2023 года ниже прошлогодних показателей, в сентябре—октябре начала расти. Число заказов год к году увеличилось на 8%, а выручка — на 17%. Подробнее.

О предстоящих 7 ноября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».