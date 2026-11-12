ТАСС узнал об обсуждении ограничения полномочий МУС

«Обсуждаются... также отмена его (МУС.—"Ъ") юрисдикции применительно к гражданам стран, не участвующих в Римском статуте, даже если эти люди могли совершить преступление на территории страны-участницы»,— сказал собеседник агентства. Кроме того, рассматривается возможность лишения МУС права рассматривать дело, если преступление подпадает под местное законодательство той или иной страны.