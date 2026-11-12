ТАСС узнал об обсуждении ограничения полномочий МУС
ТАСС: Нидерланды и США обсуждают иммунитет глав государств от МУС
Нидерланды и США обсуждают ограничение полномочий Международного уголовного суда (МУС), сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Среди возможных изменений — отмена распространения его юрисдикции на глав государств.
«Обсуждаются... также отмена его (МУС.—"Ъ") юрисдикции применительно к гражданам стран, не участвующих в Римском статуте, даже если эти люди могли совершить преступление на территории страны-участницы»,— сказал собеседник агентства. Кроме того, рассматривается возможность лишения МУС права рассматривать дело, если преступление подпадает под местное законодательство той или иной страны.
МУС расследует дела, связанные с геноцидом, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Его юрисдикция, подсудность и виды наказаний определены Римским статутом. Минфин США ввел санкции в отношении суда 9 октября. Решение последовало за присуждением Нобелевской премии мира Наванетхем Пиллэй — бывшей судье МУС, которая поддерживала преследование израильского премьера Биньямина Нетаньяху.