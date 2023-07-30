Аварийность по геополитическим причинам

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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В России продолжает расти аварийность на дорогах — в ГИБДД объясняют негативную тенденцию геополитическими причинами. Volkswagen подтвердил продажу российских активов за €125 млн. Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире. Правительство Японии запретило поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л и с гибридными двигателями. АвтоВАЗ хочет возобновить выпуск автомобилей в Египте. В 2023 году впервые за долгое время в России выросло число автосалонов. Спрос на услуги по ввозу машин из-за границы вырос в РФ в три раза.

День 522-й. 30 июля. Воскресенье

30.07.2023 23:08

На Крымском мосту временно приостановлено движение транспортных средств.

30.07.2023 16:05

Движение на Тестовской улице в Москве, где находятся две поврежденные в результате попадания двух беспилотников в башни «Москва-Сити», восстановлено.

30.07.2023, 06:12

Движение возле башен «Москва-Сити» на Тестовской улице перекрыто после атаки беспилотниками в ночь на 30 июля.

День 521-й. 29 июля. Суббота

29.07.2023 14:43

Запрет на поставку мощных машин из Японии может привести к их подорожанию. Изменения затронут прежде всего автомобили с пробегом — цены на них вырастут примерно на 10-15%. Это станет следствием резкого ограничения предложения. Запрет на экспорт в Россию из Японии автомобилей с объемом двигателя 1,9 л и выше вступит в силу с 9 августа. Под ограничения также попадут машины с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Особенно чувствительным это станет для жителей Дальнего Востока.

День 520-й. 28 июля. Пятница

28.07.2023 11:24

Запрет на экспорт в Россию японских автомобилей с двигателем более 1,9 литра, который будет введен с 9 августа, распространяется и на подержанные машины. Авто с пробегом из Японии пользуются большой популярность в РФ, поэтому введение ограничений на такие машины с точки зрения Токио вполне оправданно.

28.07.2023 05:02

Правительство Японии запретило поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л и с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовых транспортных средств.

День 519-й. 27 июля. Четверг

27.07.2023 22:54

АвтоВАЗ второй раз возвращается на рынок Египта — компания хочет возобновить выпуск автомобилей в стране. Производство было приостановлено в 2022 году из-за кризиса и санкционных ограничений в отношении РФ, хотя до этого местная компания выпускала модели АвтоВАЗа с 2002 года с перерывом в 2013–2015 годах из-за нестабильной обстановки в Египте. Пока что рынок Египта, как и всей Африки, крайне мал (1% от мирового), а поставки АвтоВАЗа в страну в 2021 году составили лишь 3 тыс. машин. АвтоВАЗ видит в проекте перспективы экспорта в соседние страны.

27.07.2023 21:51

АвтоВАЗ возобновит производство автомобилей Lada Largus в августе. В рамках первой партии будет выпущено 635 автомобилей, также будут произведены комплекты для электромобилей e-Largus.

27.07.2023 20:01

В России продолжает расти аварийность на дорогах — за шесть месяцев 2023 года количество ДТП увеличилось на 3,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года. При этом на протяжении предшествующих нескольких лет аварийность устойчиво снижалась.

В ГИБДД объясняют негативную тенденцию геополитическими причинами: международные санкции заставили переориентироваться основные маршруты автомобильных грузоперевозок с запада на восток, на фоне закрытых границ стало гораздо больше и автотуристов — дороги к таким нагрузкам оказались не готовы.

27.07.2023 11:55

Россияне стали чаще заказывать доставку автомобилей из других регионов с помощью автовозов. На фоне сложностей с перевозкой машин по железной дороге, например, из Владивостока, это стало единственным способом ускорить процесс транспортировки.

27.07.2023 10:15

В 2023 году впервые за долгое время в России выросло число автосалонов. Основной прирост обеспечивают китайские бренды. По состоянию на середину июля в стране насчитывалось 3,3 тыс. автосалонов, что на 272 больше, чем в апреле текущего года. Связано это с тем, что за три месяца было расторгнуто 176 дилерских соглашений и заключено 448 новых.

27.07.2023 09:19

Volkswagen подтвердил продажу российских активов за €125 млн. Сделка была завершена 18 мая. Помимо ООО «Фольксваген Груп Рус» под контроль «Арт-Финанс», близкой, по данным «Интерфакса», к дилерскому холдингу «Авилон», перешли ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».

27.07.2023 07:34

Движение по Крымскому мосту возобновлено в обе стороны.

27.07.2023 00:50

Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны полуострова в направлении Краснодарского края временно приостановлено в 00:37 мск, причина приостановки движения не уточняется.

День 518-й. 26 июля. Среда

26.07.2023 21:54

Оптовые цены на бензин в России активно снижаются два дня подряд на фоне планов правительства ограничить число экспортеров бензина.

26.07.2023 17:07

Поставки китайских легковых автомобилей в Россию в ценовом эквиваленте увеличились в первом полугодии 2023 года почти в 6,5 раза ($4,6 млрд) по сравнению с прошлым годом ($715 млн).

В июне объем поставок составил $1,03 млрд — максимум с начала 2023 года.

С января по июнь этого года Россия импортировала из Китая 325,8 тыс. легковых автомобилей (за тот же период в 2022 году — 64,4 тыс.).

Россия стала главным импортером китайских авто в мире.

26.07.2023 12:03

Компания Changan анонсировала новую модель для российского рынка — кроссовер CS75 Plus.

26.07.2023 11:21

«Соллерс» в начале 2024 года может запустить производство туристических автобусов. Компания ведет переговоры по этому вопросу «с восточным промышленным партнером». Производство планируется организовать на базе особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.

«Уже к концу года мы рассчитываем, что они подготовительную работу закончат, и с начала следующего года будет организовано производство»,— сказал замглавы Минпромторга Альберт Каримов на совещании по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

День 517-й. 25 июля. Вторник

25.07.2022 22:16

Белгородские власти купили бронеавтомобиль BURAN для защиты работающих в приграничных селах людей. Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, что бронеавтомобиль нужен для обеспечения безопасности людей, которые помогают жителям Украины и Белгородской области.

25.07.2023 17:09

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил срок восстановления Крымского моста, пострадавшего от атаки надводных беспилотников, до конца 2023 года.

25.07.2023 12:36

Китайская автомобилестроительная группа FAW планирует вывести на российский рынок до четырех новых моделей автомобилей люксовой марки Hongqi в дополнение к уже продаваемым четырем.

25.07.2023 12:20

В два раза вырос интерес к покупке запчастей для российской и белорусской спецтехники.

25.07.2023 12:07

C 17 по 23 июля в России было продано 22 854 новых легковых автомобиля. Это наибольший еженедельный показатель с марта 2022 года (тогда было продано 55 129 автомобилей). Лидером среди российских машин осталась LADA Granta, а из иномарок самой популярной оказался кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max.

25.07.2023 01:35

Движение на Крымском мосту открыли после остановки четвертый раз за сутки.

День 516-й. 24 июля. Понедельник

24.07.2023 22:12

Крымский мост закрыли в четвертый раз за сутки. Причины остановки движения не сообщаются.

24.07.2023 14:26

Цены на бензин АИ-95 и АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже продолжают устанавливать рекордные значения.

24.07.2023 13:27

Спрос на услуги по ввозу машин из-за границы вырос в три раза. Следом и число объявлений на «Авито» в июне кратно увеличилось по сравнению с прошлым годом. Речь идет как о частниках, так и о компаниях — предложений от фирм стало больше на 20%.

24.07.2023 11:05

АвтоВАЗ не подтвердил информацию о приостановке сборки автомобилей Lada Vesta нового поколения. В сообществе Avtograd news во «ВКонтакте» утверждается, что с сегодняшнего дня, 24 июля, концерн временно прекратил сборку Lada Vesta, а часть персонала переместили на сборку машин Niva и Granta.

24.07.2023 09:57

В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 650 автомобилей, со стороны Керчи — 220 транспортных средств. Время ожидания со стороны Тамани составляет около двух часов, со стороны Керчи — около часа.

24.07.2023 00:57

Дочерняя компания «Росатома» «Рэнера», которая строит гигафабрику в Калининграде, инвестировала 6,2 млрд руб. в АО «Кама», разработчика электромобиля «Атом». В результате доля «Рэнеры», по данным “Ъ”, могла составить около 23%. В «Росатоме» называют сделку «относительно небольшой инвестицией в перспективный проект» и говорят о синергическом эффекте для своего бизнеса по выпуску компонентов для электромобилей.

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