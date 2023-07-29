Япония тормозит авто

Запрет на поставку мощных машин из Японии может привести к их подорожанию. Изменения затронут прежде всего автомобили с пробегом — цены на них вырастут примерно на 10-15%, говорят собеседники “Ъ FM”. Это станет следствием резкого ограничения предложения. Запрет на экспорт в Россию из Японии автомобилей с объемом двигателя 1,9 л и выше вступит в силу с 9 августа, следует из заявления японского Минэкономики. Под ограничения также попадут машины с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Какие модели окажутся под запретом? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Запрет на поставку автомобилей из Японии в Россию не стал неожиданностью для участников рынка. Эту меру японские СМИ анонсировали еще неделю назад, и уже тогда было понятно, что ограничение окажется чувствительным для рынка, но прежде всего для сегмента автомобилей с пробегом. И особенно это затронет жителей Дальнего Востока.

По данным таможенной службы Владивостока, за первое полугодие россияне в два раза увеличили импорт японских машин по сравнению с прошлым годом, до 130 тыс. штук. Почти все они подержанные. Как правило, завозят автомобили Toyota Land Cruiser, RAV4 или Camry. Существенную долю занимали гибриды. И теперь все это будет недоступно, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

«Очень жалко, что сюда перестанут поставлять популярные электромобили. У нас, например, на вторичном рынке самый востребованный Nissan Leaf. Перестанут поставлять гибриды типа Toyota Prius. Запрет в первую очередь коснется дорогих и мощных машин типа Toyota Land Cruiser, внедорожников Nissan, Mitsubishi, спортивных авто. Рынок, видимо, все равно переживет это и переключится на какие-то небольшие кроссоверы».

Запрет неизбежно ударит и по компаниям, которые помогали покупать японские автомобили с пробегом через аукционы. Как отмечает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, им придется переориентироваться на китайский рынок и параллельно продолжать импорт малолитражных машин. Судя по данным японских таможенников, на них приходилось примерно 20% от всего экспорта в Россию.

А вот, например, Land Cruiser или Camry, которые какое-то время еще будут оставаться в продаже, заметно подорожают, говорит Алексей Подщеколдин:

«На рынке автомобилей с пробегом в целом по России это значительно не скажется, но отразится на рынке Приморья и Дальнего Востока.

Здесь автомобили с правым рулем составляют чуть ли не добрую треть. Соответственно, покупатели на Дальнем Востоке и в Сибири будут иметь меньший выбор, и это вызовет подорожание на 10-15%. Но, думаю, спрос переориентируется с Японии на Китай, вот и все».

А что касается поставок новых японских машин, здесь все без изменений. Уже год их завозят в Россию через третьи страны по параллельному импорту. Но из-за того, что логистические цепочки стали сложнее, авто подорожали. В связи с этим несколько снизился спрос, например, на машины Mazda или Mitsubishi, цены на которые заметно выросли по сравнению с моделями, раньше выпускавшимися для российского рынка, говорит гендиректор «Автодом Подписка» Максим Шишко:

«Логистическая цепочка уже была выстроена таким образом, что компании из России не покупали автомобили в Японии напрямую. То есть находился дилер либо посредник, который был готов с завода продать машину в одну из соседних стран — Казахстан, Узбекистан или Киргизию. Далее российская компания приобретала автомобили там и ввозила их на территорию РФ. В этой части ничего не меняется. Самыми востребованными машинами всегда были модели Toyota. Марка достаточно популярна и в Арабских Эмиратах, поэтому источники ввоза всегда активно работали».

При этом запрет на поставки машин из Японии едва ли вызовет рост цен на новые автомобили. Как говорят собеседники “Ъ FM”, для этого хватает и других факторов, которые не зависят от санкций. Главный из них — повышение утильсбора с 1 августа. По оценкам экспертов, в моменте это прибавит к ценнику 5-10%. А всего по итогам года рост может составить 70%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".