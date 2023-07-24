«Росатом» вложился в электромобили

Как узнал “Ъ”, дочерняя компания «Росатома» «Рэнера», которая строит гигафабрику в Калининграде, инвестировала 6,2 млрд руб. в АО «Кама», разработчика электромобиля «Атом». В результате доля «Рэнеры», по данным “Ъ”, могла составить около 23%. В «Росатоме» называют сделку «относительно небольшой инвестицией в перспективный проект» и говорят о синергическом эффекте для своего бизнеса по выпуску компонентов для электромобилей. Аналитики расходятся во мнении относительно реальной стоимости проекта «Кама», называя его довольно рискованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

ООО «Рэнера» (структура «Росатома») приобрело долю в АО «Кама» почти за 6,2 млрд руб., следует из отчетности компании за 2022 год. В «Росатоме» “Ъ” пояснили, что «Рэнера» приобрела долю меньше блокпакета. В отчете «Кама» фигурирует как «зависимое общество», что означает, что доля «Рэнеры» составляет не менее 20%.

В октябре 2022 года RTVi со ссылкой на презентацию для инвесторов сообщал, что АО «Кама» хочет привлечь $150 млн финансирования от пула инвесторов, продав 37,5% компании. Исходя из этой оценки, вся компания оценивалась в $400 млн, а доля «Рэнеры» могла составить 23%. При этом в презентации (есть у “Ъ”) говорится об оценке до сделки в $250 млн, прогнозная капитализация к 2030 году ожидалась в размере $5–50 млрд c медианным значением в $18,2 млрд при продажах в РФ и на экспорт в 267 тыс. единиц в 2030 году. Серийную сборку электромобилей «Атом» планируется начать в 2025 году. Последней площадкой для сборки назывался завод «Москвич» (КамАЗ выступает технологическим партнером в проекте).

Акционеры АО «Кама» не раскрываются, у компании нет отчетности в публичном доступе. Компания была основана главой КамАЗа Сергеем Когогиным и Рубеном Варданяном, затем в нее вошел КамАЗ. Согласно презентации, после вхождения новых инвесторов у основателей и КамАЗа должно было остаться по 31,3%. На ПМЭФ в 2023 году господин Когогин сказал журналистам, что он и господин Варданян инвестировали в проект примерно по $1 млн на его старте. Также он говорил, что компания «Варданян, Бройтман и партнеры» больше не вносит денег в проект.

RTVi сообщал, что помимо «Росатома» переговоры об инвестициях велись с «Лабораторией Касперского» и «Яндексом». «Кама» в ходе презентации прототипа электромобиля «Атом» в мае показала разработанную для этой машины ОС Atomverse на базе Kaspersky OS. В «Лаборатории Касперского» “Ъ” не ответили. В «Яндекс Такси» “Ъ” сказали, что «группа компаний "Яндекс" не участвует в инвестициях в компанию "Кама"». Там добавили, что поддерживают появление локальных игроков, готовых разрабатывать отраслевые решения.

В «Росатоме» назвали сделку «относительно небольшой инвестицией в перспективный проект», отметив, что верят «в этот актив и в будущее российского рынка электротранспорта». В госкорпорации уточнили, что не планируют становиться производителем автомобилей, но «сделка может иметь позитивный синергетический эффект для целого ряда наших новых бизнесов, связанных с производством компонентов для электротранспорта». «Предприятия атомной отрасли уже сейчас способны производить около 60% всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели и магниты из редкоземельных сплавов, микроэлементную базу, полимерные и композитные материалы»,— пояснили в компании.

«Росатом» строит гигафабрику в Калининграде: в июне «Рэнера-Энертек» подписала специнвестконтракт (СПИК) на этот проект с инвестициями в 47,1 млрд руб. СПИК даст им право называть продукцию российской еще до фактического запуска завода: «Рэнера» возит в РФ ячейки со своего южнокорейского завода Enertech, а предприятие в Калининграде заработает осенью 2025 года. При этом в реестре СПИК дата начала выпуска батарей — 2023 год, ячеек — 2025 год. Общий объем производства составит 18,5 ГВт•ч (более 230 тыс. тяговых батарей).

В «Каме» сказали, что «Росатом» выступает технологическим партнером по разработке и производству тяговой батареи интегрированного электропривода. 26 апреля “Ъ” писал о закупках компаний «Росатома» под проект «Атом». В «Каме» не стали комментировать детали сделки, отметив, что в ноябре 2022 года проект «Атом» получил поддержку от нескольких технологических компаний, пополнивших список акционеров вслед за раундом венчурных инвестиций.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что, исходя из заявленных инвесторами планов продаж, цена покупки «Росатома» адекватна рынку. С ним не соглашается Дмитрий Касаткин из Kasatkin Consulting, по мнению которого проект «Кама» можно оценить в $100–150 млн: «Такая оценка связана с рисками осуществления амбициозных планов по продажам, технологическими рисками и эффективностью операционной деятельности». «Этот стартап нельзя сравнивать с проектами из Китая, такими как Xpeng, Nio или Li auto, даже на аналогичных этапах развития, так как в этих компаниях участвовали лидеры автопрома с точки зрения технологий, а момент рынка был благоприятным для них»,— заключает эксперт.

Ольга Никитина, Полина Смертина, Дмитрий Козлов, Татьяна Исакова