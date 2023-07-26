Changan анонсировал кроссовер CS75 Plus для России

Компания Changan анонсировала новую модель для российского рынка — кроссовер CS75 Plus.

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Фото: Changan Changan CS75 Plus

Фото: Changan

Переднеприводная модель будет доступна только со 178-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Заявлено, что в оснащение CS75 Plus войдут электронные ассистенты водителя, продвинутые системы комфорта, а также ряд другого оборудования, детальная информация о котором пока не раскрыта.

Комплектации и оснащение, а также стоимость нового Changan CS75 Plus будут раскрыты ближе к старту продаж кроссовера в России.

Максим Вершинин

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