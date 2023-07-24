В пробках на подъездах к Крымскому мосту встали 870 автомобилей

В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 650 автомобилей, со стороны Керчи — 220 транспортных средств. Время ожидания со стороны Тамани составляет около двух часов, со стороны Керчи — около часа, сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Сегодня, 24 июля, движение на Крымском мосту было приостановлено дважды. О том, что проезд возобновлен сообщили в 07:48 по местному времени (совпадает с мск). По состоянию на 08:00 в очереди со стороны Тамани находилось 480 автомобилей, со стороны Керчи — 165 машин.

За час количество стоящих в пробках автомобилей увеличилось до 870. Со стороны Тамани проезда ожидают 650 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств.

17 июля Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте. Сегодня Минобороны России сообщило о пресечении атаки 17 украинских беспилотников на Крым. Согласно сообщению ведомства, 14 дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, из них 11 упали в Черное море, 3 — на территорию полуострова. Остальные уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Милена Костерева