Движение возле башен «Москва-Сити» на Тестовской улице перекрыто

Московский власти ограничили движение по Тестовской улице в комплексе «Москва-Сити». Департамент транспорта попросил в Telegram выбирать пути объезда.

На Тестовой улице находится башня IQ-квартала по адресу Пресненская набережная, 10с2, которая пострадала во время атаки беспилотниками Москвы. По данным ТАСС, также пострадала башня «Око-2», которая находится на выезде с Тестовой улицы на 1-й Красногвардейский проезд.

Москва была атакована беспилотниками в ночь на 30 июля. Мэр Сергей Собянин сообщал о повреждении двух башен «Москва-Сити», по его словам, никто не пострадал. По данным ТАСС, пострадал один человек. Минобороны сообщило, что атака производилась тремя беспилотниками, два из них упали в районе «Москва-Сити» после того, как были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще один был сбит в небе Одинцовского района Московской области.

Леонид Уварчев