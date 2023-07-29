Движение по Крымскому мосту перекрыли в третий раз за ночь

На Крымском мосту в третий раз за ночь приостановлено движение транспорта. Причина вновь не уточняется. Находящихся на мосту просят «сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», говорится в официальном Telegram-канале «Крымский мост».

В первый раз движение было перекрыто с 23:35 28 июля до 0:47 29 июля, второй раз — с 3:05 до 4:06. По данным на 1:00, в пробке со стороны Тамани находились 110 машин, со стороны Керчи — 70.

Крымский мост в середине июля повторно был подорван. Из-за повреждений было организовано реверсивное движение автотранспорта по одной полосе. После этого движение на мосту иногда приостанавливается. В последний раз это происходило 27 июля.

О ситуации в Крыме — в материале «Ъ» «Курорт для беспилотников».

Леонид Уварчев