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Коммерсантъ FM
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Биржевые цены АИ-92 и АИ-95 снова достигли рекордных значений

Цены на бензин АИ-95 и АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже продолжают устанавливать рекордные значения. За день бензин АИ-92 подорожал на 0,55%, до 64,879 тыс. руб. за тонну. Его стоимость обновляет рекорд 13 торговых дней подряд. Цена бензина АИ-95 выросла на 0,21%, до рекордных 69,925 тыс. руб. за тонну.

В то же время, по итогам сегодняшних торгов, стоимость летнего дизельного топлива не изменилась и осталась на уровне в 57,635 тыс. руб. Топочный мазут подорожал на 1,65%, до 23 181 руб. за тонну, авиакеросин — на 0,21%, до 65 565 руб. за тонну. Между тем опустилась цена на сжиженные углеводородные газы — до 20, 327 руб. за тонну (–2,30%).

По данным Росстата, рост стоимости бензина с начала 2023 года уже превысил инфляцию за аналогичный период. На фоне увеличения цен Министерство энергетики России и Федеральная антимонопольная служба разработали акты об увеличении на 1 п. п. минимального норматива биржевых продаж бензина и дизельного топлива.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «АЗС заправились ценами».

Милена Костерева

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