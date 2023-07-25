Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Еженедельные продажи легковых автомобилей достигли наибольшего показателя с марта 2022 года

Самой продаваемой иномаркой стал Chery Tiggo 7

Фото: Chery

Фото: Chery

По данным Автостата, 17 по 23 июля в России было продано 22 854 новых легковых автомобиля. Это наибольший еженедельный показатель с марта 2022 года (тогда было продано 55 129 автомобилей). Лидером среди российских машин осталась LADA Granta, а из иномарок самой популярной оказался кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max.

В топ-5 по продажам вошли:

  • LADA Granta (3937 экземпляров);
  • Chery Tiggo 7 PRO Max (1100);
  • LADA Vesta (1096);
  • кроссовер Haval Jolion (1007);
  • кроссовер OMODA C5 (864).

В рейтинге популярности марок также лидирует LADA, за которой следуют шесть китайских брендов — Chery, Haval, Geely, Changan, EXEED и OMODA.

Тем временем японские власти рассматривают введение запрета на экспорт в Россию большей части номенклатуры подержанных автомобилей, которые еще продолжали поставляться на российский рынок. Речь идет о повторении последних ограничений ЕС — санкции коснутся всех легковых машин, в том числе электромобилей и гибридов, за исключением оборудованных двигателем объемом до 1,9 л.

Подробности — в материале «Ъ» «Санкциям командуют право руля».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...