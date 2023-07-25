Еженедельные продажи легковых автомобилей достигли наибольшего показателя с марта 2022 года

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chery Фото: Chery

По данным Автостата, 17 по 23 июля в России было продано 22 854 новых легковых автомобиля. Это наибольший еженедельный показатель с марта 2022 года (тогда было продано 55 129 автомобилей). Лидером среди российских машин осталась LADA Granta, а из иномарок самой популярной оказался кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max.

В топ-5 по продажам вошли:

LADA Granta (3937 экземпляров);

Chery Tiggo 7 PRO Max (1100);

LADA Vesta (1096);

кроссовер Haval Jolion (1007);

кроссовер OMODA C5 (864).

В рейтинге популярности марок также лидирует LADA, за которой следуют шесть китайских брендов — Chery, Haval, Geely, Changan, EXEED и OMODA.

Тем временем японские власти рассматривают введение запрета на экспорт в Россию большей части номенклатуры подержанных автомобилей, которые еще продолжали поставляться на российский рынок. Речь идет о повторении последних ограничений ЕС — санкции коснутся всех легковых машин, в том числе электромобилей и гибридов, за исключением оборудованных двигателем объемом до 1,9 л.

Подробности — в материале «Ъ» «Санкциям командуют право руля».

Лаура Кеффер