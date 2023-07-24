Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Крымский мост закрыли в четвертый раз за сутки

На Крымском мосту в четвертый раз за сутки перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщили в оперштабе Республики Крым (РК).

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто»,— отмечается в профильном Telegram-канале.

Причины остановки движения не сообщаются. В предыдущие разы проезд автомобилей возобновлялся через 20–30 минут.

По данным минтранса РК, пробок на мосту в последние часы не наблюдалось.

17 июля Крымский мост атаковали украинские надводные БПЛА, повредив дорожное полотно. Сейчас на мосту, который обещают реконструировать осенью, организовано реверсивное движение по одной полосе. Власти Крыма и Севастополя призывают автомобилистов использовать маршрут через новые территории.

Подробнее о подрыве — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...