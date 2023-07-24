Крымский мост закрыли в четвертый раз за сутки

На Крымском мосту в четвертый раз за сутки перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщили в оперштабе Республики Крым (РК).

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто»,— отмечается в профильном Telegram-канале.

Причины остановки движения не сообщаются. В предыдущие разы проезд автомобилей возобновлялся через 20–30 минут.

По данным минтранса РК, пробок на мосту в последние часы не наблюдалось.

17 июля Крымский мост атаковали украинские надводные БПЛА, повредив дорожное полотно. Сейчас на мосту, который обещают реконструировать осенью, организовано реверсивное движение по одной полосе. Власти Крыма и Севастополя призывают автомобилистов использовать маршрут через новые территории.

Подробнее о подрыве — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Александр Дремлюгин, Симферополь