Представитель Ганы заявил о готовности одной из компаний страны закупить 300 пикапов УАЗ

Председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоренс Ауку-Боатенг заявил, что одна из компаний в африканской стране готова закупить у УАЗа 300 пикапов.

«Мы готовы к закупке 300 пикапов и надеемся получить их до конца этого года. ...Мы договорились о сборке части компонентов (для автомобилей.— "Ъ" ) в Гане. Мы обсудили планы, согласно которым, сборка будет осуществляться в четырех регионах страны»,— сказал господин Ауку-Боатенг «РИА Новости» на саммите Россия--Африка.

Глава ганско-российского совета по развитию бизнеса ранее говорил о том, что представители УАЗ и Ганы проведут переговоры о локализации производства автомобилей в стране.

Эрдни Кагалтынов