АвтоВАЗ отрицает приостановку производства Lada Vesta NG

АвтоВАЗ не подтвердил информацию о приостановке сборки автомобилей Lada Vesta нового поколения. В сообществе Avtograd news во «ВКонтакте» утверждается, что с сегодняшнего дня, 24 июля, концерн временно прекратил сборку Lada Vesta, а часть персонала переместили на сборку машин Niva и Granta.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АвтоВАЗ Фото: АвтоВАЗ

В АвтоВАЗе уверяют, что производство ведется по плану. «Сборка и сдача автомобилей идет ровно по плану»,— сказали ТАСС в пресс-службе компании.

РБК сообщал, что стоимость обновленной Lada Vesta NG снизили после того, как глава АвтоВАЗа Максим Соколов пообещал отрезать продавцов от поставок новой модели, если цены в салонах будут выше заводских. Тогда стоимость модели в шоурумах соответствовала рекомендованным 1 239 900 руб., а некоторые продавцы были «готовы продать автомобиль на 30 тыс. руб. дешевле официальной рекомендованной цены». На прошлой неделе АвтоВАЗ ввел санкции против трех завысивших цены дилеров.

Лаура Кеффер