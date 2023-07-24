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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ отрицает приостановку производства Lada Vesta NG

АвтоВАЗ не подтвердил информацию о приостановке сборки автомобилей Lada Vesta нового поколения. В сообществе Avtograd news во «ВКонтакте» утверждается, что с сегодняшнего дня, 24 июля, концерн временно прекратил сборку Lada Vesta, а часть персонала переместили на сборку машин Niva и Granta.

Фото: АвтоВАЗ

Фото: АвтоВАЗ

В АвтоВАЗе уверяют, что производство ведется по плану. «Сборка и сдача автомобилей идет ровно по плану»,— сказали ТАСС в пресс-службе компании.

РБК сообщал, что стоимость обновленной Lada Vesta NG снизили после того, как глава АвтоВАЗа Максим Соколов пообещал отрезать продавцов от поставок новой модели, если цены в салонах будут выше заводских. Тогда стоимость модели в шоурумах соответствовала рекомендованным 1 239 900 руб., а некоторые продавцы были «готовы продать автомобиль на 30 тыс. руб. дешевле официальной рекомендованной цены». На прошлой неделе АвтоВАЗ ввел санкции против трех завысивших цены дилеров.

Лаура Кеффер

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