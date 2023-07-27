Движение автомобилей по Крымскому мосту в сторону Кубани временно приостановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны полуострова в направлении Краснодарского края временно приостановлено в 00:37 мск, сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Причина приостановки движения не уточняется.

17 июля Крымский мост атаковали два надводных беспилотника. Было повреждено дорожное полотно. Сейчас на мосту действует реверсивное движение по одной полосе. Власти призывают туристов на автомобилях добираться до полуострова через новые территории. 24 июля движение на мосту приостанавливали четыре раза.

Эрдни Кагалтынов