В 2023 году впервые за долгое время в России выросло число автосалонов, сообщает «Автостат».

По состоянию на середину июля в стране насчитывалось 3,3 тыс. автосалонов, что на 272 больше, чем в апреле текущего года. Связано это с тем, что за три месяца было расторгнуто 176 дилерских соглашений и заключено 448 новых.

Основной прирост обеспечивают китайские бренды, на которые уже приходится 47% (1,5 тыс. шт.) всех автосалонов. Большую часть новых дилеров обеспечили марки BAIC, Changan, JAC, Jetour, Kaiyi, Livan, SWM и Voyah.

Напомним, в июне 2023 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, выросли на 133% относительно прошлого года. За первые полгода автомобильный рынок России сократился на 3,1%.

Максим Вершинин

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