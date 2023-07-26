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Коммерсантъ FM
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Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос за год почти в 6,5 раза

Поставки китайских легковых автомобилей в Россию в ценовом эквиваленте увеличились в первом полугодии 2023 года почти в 6,5 раза ($4,6 млрд) по сравнению с прошлым годом ($715 млн). В июне объем поставок составил $1,03 млрд — максимум с начала 2023 года. Россия стала главным импортером китайских авто в мире. Об этом сообщается в статистике Главного таможенного управления КНР, проанализированной РБК.

По данным таможни, с января по июнь этого года Россия импортировала из Китая 325,8 тыс. легковых автомобилей (за тот же период в 2022 году — 64,4 тыс.). На данный момент Россия является крупнейшим экспортером китайских автомобилей (доля Китая в российском импорте — 70%), на втором месте — Мексика, импортировавшая с начала года 159 тыс. авто.

В июне 2023 года ЕС запретил экспорт в Россию всех новых и подержанных автомобилей с двигателем объемом более 1,9 л, электромобилей и гибридных автомобилей. Такой же запрет планирует ввести Япония, сейчас действует запрет на экспорт японских автомобилей стоимостью выше 6 млн иен (около 3,9 млн руб.). Южная Корея с 2022 года ввела запрет на экспорт новых авто в Россию.

К концу 2022 года автомобильный рынок России покинули 46 из 60 автобрендов, что привело к падению уровня продаж в годовом выражении на 60%, до 687 тыс. автомобилей. Уход иностранных брендов привел к росту продаж в сегменте китайских автомобилей. На данный момент в дилерском портфеле крупнейшего автохолдинга «Ключавто» числятся 17 китайских автомобильных брендов.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Рынок переходит на китайский».

Полина Мотызлевская

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