Движение на Крымском мосту открыли после остановки в четвертый раз за сутки

Крымский мост снова открыли для движения автомобилей в обоих направлениях, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Вечером 24 июля движение по автодорожной части моста перекрыли в четвертый раз за сутки.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено»,— говорится в сообщении. Власти Крыма говорили, что движение на мосту перекрывают в целях безопасности.

17 июля Крымский мост атаковали два надводных беспилотника. Было повреждено дорожное полотно. Сейчас на мосту действует реверсивное движение по одной полосе. Власти призывают туристов на автомобилях добираться до полуострова через новые территории.

Анастасия Ларина