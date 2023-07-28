Запрет на экспорт в РФ японских авто с двигателем более 1,9 л коснется подержанных машин

Запрет на экспорт в Россию японских автомобилей с двигателем более 1,9 литра, который будет введен с 9 августа, распространяется и на подержанные машины, сообщает агентство Kyodo.

По информации источников агентства, авто с пробегом из Японии пользуются большой популярность в РФ, поэтому введение ограничений на такие машины с точки зрения Токио вполне оправданно.

«Меры должны вступить в силу с 9 августа текущего года. Помимо автомобилей, включая подержанные, с объемом двигателя более 1,9 литра меры распространяются на широкий спектр товаров, включая шины для крупногабаритных транспортных средств. Япония равняет шаг с США и ЕС, которые уже усилили санкции»,— сообщает агентство со ссылкой на своих собеседников, знакомых с ситуацией.

О том, что японские власти собираются полностью запретить поставки в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 л в рамках продолжения санкционной политики, стало известно в июле. По данным таможенной службы Владивостока, за первое полугодие 2023-го россияне в два раза увеличили импорт японских машин по сравнению с прошлым годом — до 130 тыс. штук. Почти все они были с пробегом.

Подробности — в публикации «Ъ» «Санкциям командуют право руля».

Александр Кислов