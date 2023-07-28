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Коммерсантъ FM
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Япония запретила экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 л

Правительство Японии запретило поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л и с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовых транспортных средств. О новых ограничениях объявил глава Минэкономики Ясутоси Нисимура.

«Ограничения вступят в силу 9 августа»,— сказал министр журналистам (цитата по ТАСС).

О том, что японские власти намерены запретить поставки в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 л, стало известно в июле. По данным таможенной службы Владивостока, за первое полугодие 2023-го россияне в два раза увеличили импорт японских машин, по сравнению с прошлым годом, до 130 тыс. штук. Почти все они были с пробегом.

Подробности — в материале «Ъ» «Санкциям командуют право руля».

Лаура Кеффер

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