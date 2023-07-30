Движение по Крымскому мосту перекрыто

На Крымском мосту временно приостановлено движение транспортных средств. В официальном Telegram-канале «Крымский мост» всех просят соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Крымский мост в середине июля повторно был подорван. Из-за повреждений было организовано реверсивное движение автотранспорта по одной полосе. После этого движение на мосту иногда приостанавливается. Так, в ночь на 29 июля Крымский мост перекрывали три раза за несколько часов.

О ситуации в Крыме — в материале «Ъ» «Курорт для беспилотников».

Леонид Уварчев