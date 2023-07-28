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Коммерсантъ FM
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Движение на Крымском мосту временно перекрыто

На Крымском мосту временно перекрыто движение транспорта. Причина неизвестна.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— говорится в сообщении Telegram-канала «Крымский мост», который ведут власти республики.

Крымский мост в середине июля повторно был подорван. Из-за повреждений организовано реверсивное движение автотранспорта по одной полосе. После этого движение на мосту иногда приостанавливается. В последний раз это происходило накануне, 27 июля.

О ситуации в Крыме — в материале «Ъ» «Курорт для беспилотников».

Леонид Уварчев

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