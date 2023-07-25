Китайская FAW представит для продажи в России четыре новые модели автомобилей

Старейшая китайская автомобилестроительная группа FAW планирует вывести на российский рынок до четырех новых моделей автомобилей люксовой марки Hongqi в дополнение к уже продаваемым четырем. Увеличить модельный ряд компания планирует течение года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внедорожник Hongqi

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Внедорожник Hongqi

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В сообщении пресс-службы бренда, которое приводит «Интерфакс», отмечается, что после запуска продаж в России премиального седана Hongqi Н9 и полностью электрического полноприводного внедорожника E-HS9 в дилерские центры также поступили седан H5 и внедорожник HS5.

Седан H5 дебютировал в 2017 году и стал первой моделью Hongqi, которую могли позволить себе частные клиенты. Весной 2022 года был представлен обновленный Hongqi H5, оснащенный двухлитровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 218 л.с. с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Внедорожник HS5 имеет полный привод, также оснащен бензиновым двигателем объемом 2 л и мощностью 218 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Бренд Hongqi основан в 1958 году старейшей китайской автомобилестроительной группой FAW. дистрибьютором Hongqi в России является дочерняя компания FAW — ООО «ФАВ—Восточная Европа». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании по итогам прошлого года выросла в 2,3 раза, до 28 млрд руб.

О том, какие марки занимают лидирующие позиции по продажам в России, — в материале «Ъ FM».

Милена Костерева