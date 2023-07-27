Перевозчики ускоряются

Россияне стали чаще заказывать доставку автомобилей из других регионов с помощью автовозов. На фоне сложностей с перевозкой машин по железной дороге, например, из Владивостока, это стало единственным способом ускорить процесс транспортировки, говорят собеседники “Ъ FM”. И несмотря на то, что цены на эти услуги выросли как минимум вдвое, спрос на них в июне увеличился в три раза, подсчитали эксперты «Авито Услуги». Но выгодно ли таким образом везти автомобиль? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Профессиональные участники логистического и автомобильного рынков говорят, что правильнее перевозить машины по железной дороге. Особенно если речь идет про большие расстояния. Но после ухода из страны многих брендов рынок начал перестраиваться, большой поток машин пошел из Азии, и железная дорога перестала справляться. Сейчас погрузку авто на поезд нужно ждать не менее двух месяцев, цены на услугу подскочили почти на 40%.

А на фоне открытия параллельного импорта дополнительную нагрузку перевозчикам добавили еще и частники. И именно они стали транспортировать машины автовозами, чтобы ускорить доставку, говорит гендиректор сервиса «Везет всем» Алексей Козлов: «Наибольшую нехватку мощностей у перевозчиков по автовозам или по железнодорожным перевозкам мы наблюдаем именно во Владивостоке, Благовещенске, Иркутске, все, что идет в сторону запада.

Это самое острое направление, которое порождает истерические попытки найти возможность вывезти оттуда машину, поскольку люди приобретают их по привлекательным ценам. Там сейчас очередь на отправку два-три месяца. Некоторых не устраивает ценник, который колеблется от 150 тыс. руб. до 200 тыс. руб. за доставку авто по маршруту Владивосток—Москва».

По оценкам «Авито Услуги», маршрут из Владивостока сейчас занимает 23% от общего объема заказов. А на первом месте перевозка в Москву или из нее. Но если спрос на столичное направление в июне упал на 7%, то вот на Владивосток, наоборот, увеличился — на 15%. И на фоне растущего импорта из азиатских стран доставка машины автовозом пусть и стала дороже, но это все еще выгоднее, чем по железной дороге. Однако есть нюансы, отмечает эксперт по автоподбору Артур Брума:

«Автовоз всегда был выгоднее в плане стоимости, но он имел отрицательный момент в виде повреждений от прилетающих камней на трассе. В связи с тем, что сейчас переключились на доставку автомобилей из Японии, Кореи, люди вынуждены прибегать к более доступным способам.

Перекупщики, с которыми общаемся, пользовались железнодорожным транспортом и отмечали, что ценник мог увеличиться прямо в процессе доставки».

Дешевле всего перегнать машину на автовозе из Москвы в Санкт-Петербург. Это будет стоить минимум 15 тыс. руб. С Северного Кавказа в столицу — от 35 тыс. руб., а из Новосибирска — от 50 тыс. руб. И нехваткой перевозчиков активно пользуются частники. По данным «Авито Услуги», на фоне увеличения спроса на 18% выросло и предложение со стороны индивидуальных перевозчиков. И, как считает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль, подобные услуги будут востребованы еще как минимум несколько лет:

«Автомобили так и будут в дефиците, соответственно, спрос на услуги, сопутствующие продаже машин, станет только расти. Многим брендам, которые начнут заходить на российский рынок — как правило, это параллельный импорт, — потребуются перевозки. Поэтому в ближайшие несколько лет спрос на них будет увеличиваться. Многие компании прорабатывают железнодорожные пути, кто-то говорит про автовозы. Кстати, не так давно даже начали доставлять самолетом».

По оценкам «Автостата», за прошедшие полгода импорт автомобилей в Россию увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И в основном новые машины везут из Китая. Примечательно, что участники логистического рынка пока не видят признаков грядущего увеличения объемов поставок новых машин. В то время как их коллеги из автомобильной отрасли настроены куда оптимистичнее.

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