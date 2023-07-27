Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновлено в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации по Крымскому мосту. Минувшей ночью временно приостановили движение в сторону Кубани.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет»,— говорится в сообщении.

О приостановке движения сообщалось в 00:37, о возобновлении в 7:00. Перебои в движении наблюдаются с 17 июля: тогда два надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате оказалось повреждено дорожное полотно. Сейчас на мосту действует реверсивное движение по одной полосе.

Лусине Баласян