Подпрыгивая на хабах

АвтоВАЗ второй раз возвращается на рынок Египта — компания хочет возобновить выпуск автомобилей в стране. Производство было приостановлено в 2022 году из-за кризиса и санкционных ограничений в отношении РФ, хотя до этого местная компания выпускала модели АвтоВАЗа с 2002 года с перерывом в 2013–2015 годах из-за нестабильной обстановки в Египте. Пока что рынок Египта, как и всей Африки, крайне мал (1% от мирового), а поставки АвтоВАЗа в страну в 2021 году составили лишь 3 тыс. машин. АвтоВАЗ видит в проекте перспективы экспорта в соседние страны. Эксперты считают преимуществом Granta на этом рынке бюджетную цену, но отмечают высокую конкуренцию в Африке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме (июнь 2023 года)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме (июнь 2023 года)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

АвтоВАЗ хочет возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте, сообщил глава концерна компании Максим Соколов в ходе сессии форума «Россия—Африка». В компании уточнили “Ъ”, что речь пока идет о модели Granta — этот бюджетный автомобиль выпускался до кризиса. В 2021 году, как уточнили “Ъ” в АвтоВАЗе, в Египет поставлено 3 тыс. автомобилей (из 35,8 тыс. общего экспорта), всего с 1988 года — более 35 тыс. машин.

АвтоВАЗ в 1990-е годы прекращал поставки в Африку, возобновив их только в 2001 году. С 2002 года в стране началась сборка компанией Lada Egypt (сейчас Al Amal). Производились классические автомобили 2107 и 2110, а затем и Granta. Выпуск не велся с 2013 по 2015 год из-за отстранения от власти Хосни Мубарака и политической нестабильности. Lada выпускалась в режиме сварки-окраски (CKD).

Сейчас на сайтах местных дилеров в Египте есть предложения о покупке Lada Granta 2023 года от 285 тыс. египетских фунтов, или 830 тыс. руб., с механической коробкой передач. При этом машина с автоматической коробкой обойдется от 370 тыс. египетских фунтов, или почти в 1,1 млн руб., хотя в РФ с начала кризиса такая версия недоступна. Такие прайс-листы действуют с января. Кроме того, судя по спецификации, обе версии оснащены ABS (в РФ ABS вновь появился на модели только в июле 2023 года). В АвтоВАЗе “Ъ” пояснили, что локальный завод мог дособирать машины из собственных запасов.

Максим Соколов заявил, что рассчитывает на развитие экспорта из Египта в другие страны Африки: «Наша основная задача сейчас — возобновление и дальнейшее развитие этого совместного проекта, и в том числе мы рассчитываем, что Египет — компания Al Amal — может стать таким транспортно-логистическим хабом для всего Африканского континента» (цитата по «РИА Новости»).

Весь рынок Африки, по данным Statista, в 2022 году составил 790,1 тыс. автомобилей. Крупнейший рынок в регионе — ЮАР, где, по данным локальной ассоциации производителей NAAMSA, было продано 363 тыс. пассажирских автомобилей. Рынок Марокко — 143,3 тыс. автомобилей. Авторынок Египта в 2022 году упал на 35,3%, до 178,6 тыс. машин.

Производства иностранных марок расположены по всему континенту, в том числе в Египте: Nissan, Chery, Chevrolet, Hyundai и другие. В отчете Deloitte за 2020 год сообщалось о высокой конкуренции за инвестиции в регионе. По данным African Association of Automotive Manufacturers (AAAM), в 2021 году лидировали по выпуску автомобилей Марокко и ЮАР (403 тыс. и 499,1 тыс. машин). В Египте же было выпущено более 100 тыс. машин в 2021 году.

Помимо проблем с поставками из РФ у Al Amal и всего автопрома Египта в 2022 году были и местные сложности: так, Enterprise сообщал об изменениях правил оплаты импорта со стороны Центрального банка Египта, что осложнило работу в том числе и завода по марке BYD.

В начале года эти ограничения были отменены. Согласно данным OEC, в 2021 году Египет экспортировал автомобили на $6,3 млн, в основном в ОАЭ, Китай, Ливию, Доминиканскую Республику и Судан. В то же время импорт оценивался почти в $4 млрд — в основном из Китая, Германии, Чехии, Турции и Словакии. При этом импорт машин из РФ оценивался в 0,1%, или $2,9 млн.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто отмечает, что Lada Granta интересна на рынке Египта и Африки в целом как один из самых недорогих автомобилей в мире, который отвечает современным требованиям. При этом конкуренция в регионе достаточно высокая, что действительно может ограничивать продажи.

Ольга Никитина