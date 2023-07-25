Мишустин продлил срок восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил срок восстановления Крымского моста, пострадавшего от атаки надводных беспилотников, до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение господина Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В пункте 2 распоряжения правительства РФ от 13 октября 2022 г. №2999-р слова "1 июля 2023 г." заменить словами "31 декабря 2023 г."»,— отмечается в документе.

18 июля вице-премьер России Марат Хуснуллин оценивал расходы на полное восстановление Крымского моста после атаки в 1–1,3 млрд руб. По его предварительной оценке, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста могли запустить к 15 сентября, по второй стороне — к 1 ноября. Запускать грузовые автомобили по Крымскому мосту в ближайшее время не планируется в связи с обеспечением безопасности, сообщил он. При этом господин Хуснуллин уточнил, что эти сроки могут быть скорректированы.

В результате атаки двух надводных беспилотников в ночь на 17 июля был поврежден пролет моста, еще один получил осевое смещение. Опоры остались целы. Погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь была ранена.

Подробности об атаке на Крымский мост читайте в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Александр Кислов