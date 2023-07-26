Бензин испугался ограничения экспорта

Оптовые цены на бензин в России активно снижаются два дня подряд на фоне планов правительства ограничить число экспортеров бензина. Теперь покупатели выжидают, не удастся ли им отложить приобретение товара до момента, когда цена снизится еще сильнее. Кроме того, нефтекомпании заинтересованы сбить темпы роста цен, чтобы не потерять десятки миллиардов рублей субсидии по демпферу в августе. Но долго сдерживать цены на топливо нефтекомпаниям будет сложно на фоне очередной волны ремонтов на НПЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оптовая цена бензина на СПбМТСБ снижается второй день подряд, следует из итогов торгов 26 июля. Так, бензин марки АИ-92 в европейской части России в среду подешевел на 2,05% — до 61,97 тыс. руб. за тонну, марки АИ-95 — на 2,3%, до 67,43 тыс. руб. Днем ранее падение цен на эти виды топлива составило 2,49% и 1,3% соответственно. Летнее дизельное топливо 26 июля также потеряло в цене 0,98% (до 56,9 тыс. руб. за тонну). В то же время авиакеросин подорожал на 4,36%, до 67,06 тыс. руб. за тонну.

Снижение котировок произошло впервые с начала месяца, в течение которого цена несколько раз обновляла исторические максимумы. В целом активная повышательная динамика наблюдалась с апреля на фоне сезонного повышения спроса, сокращения субсидий по демпферу и выхода НПЗ в ремонты, затем рост цен ускорился.

Нынешнюю корректировку цен собеседники “Ъ” связывают с тем, что покупатели снизили активность на фоне намерений правительства ограничить число экспортеров бензина для борьбы с серым вывозом топлива (см. “Ъ” от 24 июля).

В этой ситуации трейдеры выжидают, не удастся ли им купить товар позднее по более привлекательной цене.

Именно серый экспорт — то есть вывоз топлива, которое первоначально было отгружено на внутренний рынок и за которое был уплачен демпфер,— регуляторы считают одной из причин роста цен на оптовом рынке. Привлекательность таких операций вызвана большой разницей между внутренними и экспортными ценами. Сейчас, говорят собеседники “Ъ” на рынке, участники подобных схем серьезно встревожены, снижая поставки, что отражается и на ценах.

Параллельно ФАС 25 июля представила в правительство давно обсуждаемый проект постановления об увеличении нормативов продаж топлива на бирже для нефтекомпаний: бензина — с 12% до 13% от производства, дизельного топлива — с 8,5% до 9,5%. Впрочем, по мнению участников рынка, повышение норматива вряд ли существенно отразится на обеспечении внутреннего рынка топливом, так как уже сейчас крупнейшие нефтекомпании продают на бирже, как правило, больше норматива.

Еще одним фактором снижения цен на бирже эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов считает борьбу нефтяных компаний за августовский демпфер, называя текущую коррекцию вполне ожидаемым направлением развития событий.

Согласно формуле демпфера, если среднемесячная оптовая цена на АИ-92 превысит более чем на 10% индикативную цену, указанную в Налоговом кодексе, демпфер обнулится. Таким образом, если бы цена АИ-92 в августе сложилась выше 63 тыс. за тонну, нефтекомпании потеряли бы десятки миллиардов рублей субсидии. «Если все пойдет так, как идет сейчас, бензиновый демпфер в августе может составить примерно 100 млрд руб. на всю отрасль, плюс еще 80–90 млрд руб. дизельного демпфера»,— поясняет эксперт. По его словам, потерять сейчас эти деньги для нефтекомпаний абсолютно неприемлемо, поэтому производители сделают все, чтобы гарантировать получение этих субсидий.

При этом источники “Ъ” полагают, что сохранить динамику снижения производителям будет довольно трудно с учетом того, что в августе начнется очередной этап ремонтов на НПЗ. Впрочем, поскольку по решению правительства нефтекомпании в августе должны сократить экспорт, это создаст для них высокий стимул загружать все доступные перерабатывающие мощности, чтобы не пришлось снижать добычу нефти.

Ольга Мордюшенко