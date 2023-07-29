Движение на Крымском мосту приостанавливали второй раз за ночь

На Крымском мосту второй раз за ночь было перекрыто движение транспорта. О причинах вновь не сообщалось.

Движение было восстановлено спустя чуть больше часа, в 4:06. Об этом говорится в Telegram-канале «Крымский мост», который ведут власти республики. В первый раз мост был перекрыт с 23:35 28 июля до 0:47 29 июля. Незадолго до повторного перекрытия пробка со стороны Тамани составляла 110 машин, со стороны Керчи — 70 машин.

Крымский мост в середине июля повторно был подорван. Из-за повреждений было организовано реверсивное движение автотранспорта по одной полосе. После этого движение на мосту иногда приостанавливается. В последний раз это происходило 27 июля.

О ситуации в Крыме — в материале «Ъ» «Курорт для беспилотников».

Леонид Уварчев