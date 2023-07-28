Банзай, покупай

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Спрос на японские автомобили вырос перед запретом экспорта

В пятницу, 28 июля, японские власти официально заявили о расширении запрета на экспорт автомобилей в РФ с 9 августа. После появления первой информации о возможности этих ограничений десять дней назад спрос на японские автомобили резко вырос, некоторые эксперты отмечают двукратный рост ежедневных продаж. Подогревало спрос в июле и ожидание повышения утильсбора, в том числе для физлиц.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В России в июле вырос спрос на подержанные японские машины, особенно активно после новостей о планах Японии расширить запрет на их поставки в РФ. Спрос на подержанные автомобили без пробега по России вырос на 32,5% по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали аналитики автопортала «Дром». Пик запросов на такие машины пришелся на 19 июля и составил 80%, по данным «Дрома», на пике в день продажи выросли вдвое — до 1,2 тыс. машин ежедневно.

18 июля появилась первая информация о том, что японские власти могут существенно расширить перечень запрещенных к поставке в РФ автомобилей. Япония планировала запретить экспорт в РФ автомобилей с двигателем объемом свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридов (см. “Ъ” от 19 июля). С апреля 2022 года из Японии в РФ уже нельзя было вывозить автомобили дороже ¥6 млн, что эквивалентно €44,1 тыс., что на тот момент примерно соответствовало ограничениям со стороны ЕС, которые касались машин дороже €50 тыс. Новые ограничения вновь повторяли действия ЕС. В пятницу, 28 июля, власти Японии подтвердили это решение — запрет начнет действовать с 9 августа.

Под санкции попадут более 50% автомобилей от нынешнего предложения подержанных машин из Японии без пробега по России, считает аналитик «Дрома» Сергей Лагурев.

Июльский всплеск продаж был сильным, но непродолжительным. В июне, по данным «Дрома», продажи японских автомобилей без пробега по РФ на Дальнем Востоке и в Сибири составляли от 600 до 800 единиц в день. «Вскоре после новостей об ограничении экспорта продажи взлетели до 1200 в день. Вместе с этим выросла средняя стоимость автомобиля с 1,4–1,5 млн до 1,6 млн руб.»,— сообщили там. «Всплеск интереса был не столь продолжительным, возможно, потому, что интересные предложения быстро закончились, остались не самые ликвидные автомобили»,— предполагает господин Лагурев.

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Рынок машин с пробегом в целом, не только японских, активизировался в июле еще и на фоне будущего повышения утильсбора с 1 августа. Как писал “Ъ” 8 июля, повышение затронет как юрлиц, так и физлиц. Впервые введена норма, согласно которой при перепродаже автомобиля в течение 12 месяцев после ввоза величина сбора приравнивается к утильсбору для юрлиц, который составляет от нескольких сотен до 1,2 млн руб. Как следствие, средняя стоимость автомобиля с пробегом, по данным «Дрома», в июле выросла на 11%, а продажи увеличились с 5,5 тыс. до 5,8–6 тыс. единиц в день. Тенденцию оживления спроса в силу совокупности ряда факторов называет логичной и Сергей Удалов из «Автостата».

Спрос на новые автомобили также вырос. На фоне ожидания роста утильсбора и ослабления рубля на рынке новых автомобилей неделя к неделе наблюдается рост продаж примерно на 10%, говорит господин Удалов. По его словам, это реакция на будущие изменения, пока доступны складские запасы по старым ценам.

Ольга Никитина

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