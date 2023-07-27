Аварии уперлись в дороги

В России продолжает расти аварийность на дорогах — за шесть месяцев 2023 года количество ДТП увеличилось на 3,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года. При этом на протяжении предшествующих нескольких лет аварийность устойчиво снижалась. В ГИБДД объясняют негативную тенденцию геополитическими причинами: международные санкции заставили переориентироваться основные маршруты автомобильных грузоперевозок с запада на восток, на фоне закрытых границ стало гораздо больше и автотуристов — дороги к таким нагрузкам оказались не готовы. При этом лидером по абсолютному приросту (+181%) стали ДТП с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Данные о дорожной аварийности (без учета новых регионов) за полгода опубликованы в информационно-аналитическом отчете Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

По сравнению с шестью месяцами 2022 года количество ДТП выросло на 3,9% (до 56,2 тыс. аварий), погибших — на 2,9% (до 5,9 тыс.), раненых — на 3,6% (до 71 тыс.).

Отметим, до этого на протяжении последних нескольких лет аварийность устойчиво снижалась.

О складывающемся негативном тренде на дорогах страны “Ъ” уже сообщал в апреле 2023 года. В июле глава ГИБДД Михаил Черников в интервью «Российской газете» назвал причины роста ДТП. Первая — переориентация автомобильных транспортных потоков с запада на восток. «Транспортная инфраструктура, развитая преимущественно в европейском направлении, оказалась не готова к таким изменениям,— подчеркнул господин Черников.— Основные транспортные артерии стали работать в режиме перегрузки, увеличились пробеги транспорта». Кроме того, на дорогах стало больше и легковых автомобилей — из-за роста популярности внутреннего автотуризма на фоне закрытия границ с недружественными странами и неработающих аэропортов на юге России. Эта версия подтверждается и данными по регионам: наибольший рост погибших на федеральных трассах сейчас наблюдается в Забайкальском крае, Омской, Ростовской областях, Республике Тыва, Томской области и т. д.

Отдельные виды аварийности напрямую не связаны с геополитикой.

Лидером по росту (+181%) стали ДТП с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Всего с начала года произошло более тысячи таких аварии, в них погибло 12 человек, ранено более тысячи. Почти половина таких аварий — с участием электросамокатов, принадлежащих физлицам (по итогам 2022 года их доля составляла 32%), остальные — арендные СИМ из кикшеринга. Власти уже обсуждают меры по сокращению этого типа ДТП. Минтранс, как сообщал “Ъ”, готовит «дорожную карту», в которую, возможно, включат увеличение штрафов за нарушения ПДД, новые поправки к правилам и обязательную регистрацию СИМ.

60–70% всех ДТП можно исключить за счет сокращения выездов на встречную полосу движения, прокомментировал итоги полугодия “Ъ” глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. «Если на двухполосной дороге можно поставить тросовое ограждение, то надо это делать уже сейчас. Потому что автотуризм в ближайшие пять лет будет только расти,— считает он.— Сделать это очень просто. В рамках работ по содержанию и ремонту дорога расширяется на 30 см с обеих сторон, между встречными полосами появляются дополнительные 60 см, где и ставится отбойник». Работы эти нужно провести в местах с наибольшей концентрацией ДТП, говорит Евгений Москвичев. Если понадобится дополнительное финансирование, его можно «позаимствовать» у тех дорог, где по плану должен меняться асфальт, но по факту они находятся в хорошем состоянии (это установит экспертиза): работы можно сдвинуть на более поздний срок, а средства передать на отбойники или тросовые ограждения в очагах аварийности, считает депутат.

Социально-экономические причины влияют на рост аварийности больше, чем инфраструктурные, считает научный директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. Он напоминает, что каждый раз, когда Россия переживала экономические кризисы (1998 и 2008 годы), моральное состояние населения (и водителей в том числе) ухудшалось, и на дорогах вырастала аварийность — аналогичный эффект наблюдается и сегодня. Расширить дорожную сеть под новые грузопотоки быстро не получится, отмечает Михаил Блинкин, но ряд мер по улучшению организации дорожного движения можно принять оперативно.

Иван Буранов