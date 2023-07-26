«Соллерс» может начать выпускать туристические автобусы

«Соллерс» в начале 2024 года может запустить производство туристических автобусов. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Альберт Каримов на совещании по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Каримов уточнил, что компания ведет переговоры по этому вопросу «с восточным промышленным партнером». По словам замминистра, производство планируется организовать на базе особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.

«Уже к концу года мы рассчитываем, что они подготовительную работу закончат, и с начала следующего года будет организовано производство»,— добавил Альберт Каримов (цитата по ТАСС).

По итогам января—июня 2022 года выручка «Соллерс» составила 26,2 млрд руб., чистый убыток — 1,1 млрд руб. Автопроизводитель не публиковал отчетность за весь прошлый год. В мае совет директоров «Соллерса» рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 45,39 руб. на акцию.

В июле «Соллерс» выкупил «Исузу Рус» у японской Isuzu. Российская компания будет осуществлять поставки запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu, а также намерена перезапустить производство грузовиков на заводе в Ульяновске.

Лаура Кеффер