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Коммерсантъ FM
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Иномарки перегоняют через границы

Во сколько обойдется ввоз автомобиля в Россию

Спрос на услуги по ввозу машин из-за границы вырос в три раза. Следом и число объявлений на «Авито» в июне кратно увеличилось по сравнению с прошлым годом, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на исследование сервиса. Речь идет как о частниках, так и о компаниях — предложений от фирм стало больше на 20%. Сколько стоят такие услуги? И как долго ждать иномарку из-за границы? Об этом — Григорий Колганов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рост числа таких объявлений в три раза может показаться даже небольшим, учитывая, что запасы европейских авто у дилеров упали намного сильнее. Компании на «Авито» и других сервисах предлагают подобрать и доставить машину из Евросоюза в Россию, в половине случаев в Москву. Обычно авто ввозят через Армению, Грузию, Казахстан и Киргизию. Но в одной из фирм “Ъ FM” сообщили, что используют другой маршрут, и назвали цену своих услуг:

«Если машина стоит €30 тыс., то наши услуги будут стоить от 200 тыс. руб. и выше. Сейчас это занимает четыре-шесть недель.

Мы везем машины из Германии через Беларусь. Делаем все под ключ: довозим машины до Москвы, можем в любой город завезти, оформляем документы на конечного собственника. Есть нюансы, есть категория машин, которые привезти нельзя. Машину стоимостью до €30 тыс. сейчас нет смысла везти, потому что все издержки по таможне, логистике нашу экономию перекроют, и машина будет дороже, чем на рынке России».

Какие иномарки и из каких стран поставляются в Россию

Услугами компаний-перегонщиков пользуются даже автодилеры. Но россиян они призывают к предельной осторожности при сотрудничестве с такими посредниками. По крайней мере, это касается объявлений на сервисах. Президент Favorit Motors Владимир Попов предупреждает о рисках неправильного оформления на таможне: «Возможно, эти услуги делают только по ценовой разнице между уплатой налогов на граждан Армении, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Российской Федерации.

Самое первое, что происходит — это занижение инвойса. Машина стоит на территории страны-продавца условные €100 тыс., инвойс занижается до €20 тыс., например. И, конечно, получается крайне значительная сумма, там можно экономить.

Но проблема в том, что российское правосудие доверчивое, но не сговорчивое и фактически предъявляет достаточно закономерные претензии. Я просто не вижу смысла так рисковать».

Хотя на риск россияне идут вынужденно — дилеры уже переписали ценники на машины, а дальше эти цифры будут стремительно увеличиваться. Дело и в ослаблении рубля, и в сюрпризе от Минпромторга, который уже через неделю повысит ставки утильсбора для авто на перепродажу. Это может добавить еще до 10% к стоимости транспортного средства.

Утильсбор повышает ставки

Утильсбор повышает ставки

Впрочем, физлиц, которые везут машину из-за границы для себя, изменения не коснутся. Значит ли это, что скоро все больше россиян поедут в страны СНГ и вернутся оттуда с иномаркой? Учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян уверен, что этого не будет: «Не думаю, что у обыкновенных людей прямо получится ехать самостоятельно. Все уже не так, как было раньше. И все логистические пути настолько усложнены, что это тоже затратно. Самому летать, искать, жить где-то, выйти на нужных людей — очень много нюансов сейчас.

Просто физлицо, которое хочет купить авто, не выезжает, чтобы самостоятельно это сделать, все равно через кого-то предоставляется услуга. В салонах иностранцам машины практически не продают. В салонах не так-то уж много автомобилей, а те, что приезжают, сразу распределяются. В странах СНГ присутствует обычные рынки, площадки, но не тот уровень товара».

Ставки утильсбора для иномарок на перепродажу должны повыситься с 1 августа. Но собеседники “Ъ FM” надеются на перенос этой даты и говорят, что так мало времени для адаптации рынка власти еще не давали.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин, Анна Маргулис

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