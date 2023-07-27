АвтоВАЗ возобновит выпуск Lada Largus в августе

АвтоВАЗ возобновит производство автомобилей Lada Largus в августе. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов. В рамках первой партии будет выпущено 635 автомобилей, также будут произведены комплекты для электромобилей e-Largus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Что касается выпуска Largus с двигателем внутреннего сгорания, мы действительно говорили о запуске осенью этого года. И я хочу подтвердить готовность к этому выпуску. Даже, может быть, немного раньше, в августе, мы начнем выпуск моделей Largus, первой партии»,— сообщил Максим Соколов на саммите Россия—Африка (цитата по ТАСС).

Как уточнил гендиректор, бесперебойное производство Lada Largus организовать сложно из-за проблем с комплектующими. Более тысячи компонентов для его производства поступают из-за рубежа. Несмотря на это, Largus считается «высоколокализованным» автомобилем.

С апреля 2022 года производство Lada Largus не раз уходило в простой из-за нехватки комплектующих. В последний раз модель выпускали в июле 2022 года: в ограниченную партию вошли примерно 1,8 тыс. автомобилей.

Фотогалерея LADA e-Largus приехала в Удмуртию Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На заводе "Лада Ижевск" в Удмуртии презентовали прототип электрокара LADA e-Largus Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Опытно-промышленную партию планируется выпустить в 2023 году Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова При одном водителе и 100 кг нагрузки запас хода составит не менее 400 км Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Для начала планируется запустить производство пассажирской пятиместной версии и коммерческого фургона Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт. Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Максимальная скорость составляет 145 км/час, разгон до 100 км/час менее 10 сек. Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова / купить фото Внешне автомобиль идентичен бензиновой версии Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова В презентации приняли участие президент АвтоВАЗа Максим Соколов и глава Удмуртии Александр Бречалов Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова По словам Максима Соколова, LADA e-Largus — самый локализованный российский электромобиль Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Глава Удмуртии рассчитывает на расширение сотрудничества компаний республики с АвтоВАЗом после запуска производства электрокаров Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Тест-драйв Александру Бречалову, по его признанию, понравился Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова В Удмуртии планируют развивать сеть электрозарядных станций, чтобы сделать автомобиль более привлекательным Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Следующая фотография 1 / 12 На заводе "Лада Ижевск" в Удмуртии презентовали прототип электрокара LADA e-Largus Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Опытно-промышленную партию планируется выпустить в 2023 году Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова При одном водителе и 100 кг нагрузки запас хода составит не менее 400 км Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Для начала планируется запустить производство пассажирской пятиместной версии и коммерческого фургона Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт. Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Максимальная скорость составляет 145 км/час, разгон до 100 км/час менее 10 сек. Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова / купить фото Внешне автомобиль идентичен бензиновой версии Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова В презентации приняли участие президент АвтоВАЗа Максим Соколов и глава Удмуртии Александр Бречалов Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова По словам Максима Соколова, LADA e-Largus — самый локализованный российский электромобиль Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Глава Удмуртии рассчитывает на расширение сотрудничества компаний республики с АвтоВАЗом после запуска производства электрокаров Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Тест-драйв Александру Бречалову, по его признанию, понравился Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова В Удмуртии планируют развивать сеть электрозарядных станций, чтобы сделать автомобиль более привлекательным Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Смотреть

Максим Соколов в ходе саммита также сообщил, что производство Lada Largus могут перенести на Ижевский автозавод из Тольятти. «Это логично: если там проект e-Largus, то соответственно надо эти проекты совместить, чтобы не заниматься ненужной крупногабаритной логистикой»,— сказал он.

О работе компании — в материале «Ъ» «Lada глубокой китаизации».

Анастасия Ларина