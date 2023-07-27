АвтоВАЗ возобновит выпуск Lada Largus в августе

АвтоВАЗ возобновит производство автомобилей Lada Largus в августе. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов. В рамках первой партии будет выпущено 635 автомобилей, также будут произведены комплекты для электромобилей e-Largus.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
«Что касается выпуска Largus с двигателем внутреннего сгорания, мы действительно говорили о запуске осенью этого года. И я хочу подтвердить готовность к этому выпуску. Даже, может быть, немного раньше, в августе, мы начнем выпуск моделей Largus, первой партии»,— сообщил Максим Соколов на саммите Россия—Африка (цитата по ТАСС).
Как уточнил гендиректор, бесперебойное производство Lada Largus организовать сложно из-за проблем с комплектующими. Более тысячи компонентов для его производства поступают из-за рубежа. Несмотря на это, Largus считается «высоколокализованным» автомобилем.
С апреля 2022 года производство Lada Largus не раз уходило в простой из-за нехватки комплектующих. В последний раз модель выпускали в июле 2022 года: в ограниченную партию вошли примерно 1,8 тыс. автомобилей.
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LADA e-Largus приехала в Удмуртию
Максим Соколов в ходе саммита также сообщил, что производство Lada Largus могут перенести на Ижевский автозавод из Тольятти. «Это логично: если там проект e-Largus, то соответственно надо эти проекты совместить, чтобы не заниматься ненужной крупногабаритной логистикой»,— сказал он.
О работе компании — в материале «Ъ» «Lada глубокой китаизации».