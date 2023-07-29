Движение по Крымскому мосту восстановлено

На Крымском мосту возобновлено движение транспортных средств. Оно было перекрыто в течение больше одного часа.

О возобновлении движения говорится в Telegram-канале «Крымский мост», который ведут власти республики. О причинах приостановки не сообщалось.

Крымский мост в середине июля повторно был подорван. Из-за повреждений было организовано реверсивное движение автотранспорта по одной полосе. После этого движение на мосту иногда приостанавливается. В последний раз это происходило 27 июля.

О ситуации в Крыме — в материале «Ъ» «Курорт для беспилотников».

Леонид Уварчев