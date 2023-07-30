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Коммерсантъ FM
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В Москве возобновилось движение у башен «Москва-Сити», в которые попали беспилотники

Движение на Тестовской улице в Москве, где находятся две поврежденные в результате попадания двух беспилотников в башни «Москва-Сити», восстановлено. Об этом сообщил департамент транспорта в Telegram.

На Тестовской улице находится башня IQ-квартала, а также башня «Око-2», расположенная на выезде с Тестовской улицы на 1-й Красногвардейский проезд.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что атаку осуществили украинские беспилотники. По данным Минобороны, атака производилась тремя беспилотниками, два из них упали в районе «Москва-Сити», после того как были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще один был сбит в небе Одинцовского района Подмосковья.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

Фотогалерея

«Москва-Сити» после атаки беспилотниками

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал повреждения зданий незначительными

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал повреждения зданий незначительными

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Еще один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Одинцовскимо районом Московской области

Еще один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Одинцовскимо районом Московской области

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Мужчина рядом с поврежденным зданием

Мужчина рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции и охранных служб на месте происшествия

Сотрудники полиции и охранных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденное здание

Поврежденное здание

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудник полиции на месте происшествия

Сотрудник полиции на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал повреждения зданий незначительными

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Еще один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Одинцовскимо районом Московской области

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Мужчина рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции и охранных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденное здание

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудник полиции на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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