В Москве возобновилось движение у башен «Москва-Сити», в которые попали беспилотники

Движение на Тестовской улице в Москве, где находятся две поврежденные в результате попадания двух беспилотников в башни «Москва-Сити», восстановлено. Об этом сообщил департамент транспорта в Telegram.

На Тестовской улице находится башня IQ-квартала, а также башня «Око-2», расположенная на выезде с Тестовской улицы на 1-й Красногвардейский проезд.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что атаку осуществили украинские беспилотники. По данным Минобороны, атака производилась тремя беспилотниками, два из них упали в районе «Москва-Сити», после того как были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще один был сбит в небе Одинцовского района Подмосковья.

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Мария Федотова