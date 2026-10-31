Bloomberg: США хотят догнать Россию и Китай в выпуске дешевых дронов

Министр обороны Пит Хегсет запустил программу Drone Dominance в июле 2025 года. Пентагон выделил на нее около $1,1 млрд. Это конкурс из четырех этапов, каждый из которых сложнее. К концу 2027 года по программе планируют купить около 250 тыс. дронов. На первом этапе в марте 11 из примерно двух десятков компаний получили $150 млн на 30 тыс. аппаратов со сроком поставки пять месяцев. К середине сентября все заказы выполнили лишь три компании. Тогда же Пентагон выбрал десять победителей следующего раунда на 60 тыс. дронов.