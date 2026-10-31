Bloomberg: США хотят догнать Россию и Китай в выпуске дешевых дронов
США пытаются сократить отставание от России и Китая в производстве дешевых военных беспилотников, пишет Bloomberg. Пентагон закупает дроны тысячами, а российские и китайские производители выпускают их миллионами. По словам и. о. директора Оборонного инновационного подразделения Пентагона Трэвиса Метца, Штатам приходится начинать «практически с нуля».
Министр обороны Пит Хегсет запустил программу Drone Dominance в июле 2025 года. Пентагон выделил на нее около $1,1 млрд. Это конкурс из четырех этапов, каждый из которых сложнее. К концу 2027 года по программе планируют купить около 250 тыс. дронов. На первом этапе в марте 11 из примерно двух десятков компаний получили $150 млн на 30 тыс. аппаратов со сроком поставки пять месяцев. К середине сентября все заказы выполнили лишь три компании. Тогда же Пентагон выбрал десять победителей следующего раунда на 60 тыс. дронов.
Китай, по оценке Bloomberg Intelligence, способен быстро довести производство до 500 тыс. аппаратов в месяц. Американским компаниям мешает также зависимость от китайских батарей, бесщеточных моторов и пропеллеров. «Если мы окажемся в сценарии крупных боевых действий, нам нужно производить миллион в месяц»,— сказал отставной летчик морской пехоты Трент Эменекер.
Проект оборонного бюджета на следующий финансовый год пока ждет одобрения Конгресса. По оценке Bloomberg Intelligence, в нем около $55 млрд заложено на развитие автономных вооружений, из них примерно $17 млрд пойдет на закупку беспилотных систем. Финансирование может оказаться под угрозой, если по итогам промежуточных выборов демократы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса, отмечает агентство.