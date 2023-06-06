Свинов Илья, «Факел»

Родился 25 сентября 2000 года в Тольятти. Обучался в Академии футбола имени Юрия Коноплева. Профессиональную карьеру начал в «Ладе-Тольятти» в 18 лет. Выступал за этот клуб до 2019-го. В феврале того же года перешел в новотроицкую «Носту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В июне 2021-го начал выступать за клуб ФНЛ воронежский «Факел». 4 декабря 2021 года было объявлено о переходе Ильи Свинова в московский «Спартак». Контракт вступил в силу 1 января 2022 года и рассчитан до 31 мая 2025-го. За основной клуб не выступал. Трижды играл за «Спартак-2» в ФНЛ, пропустил в них шесть мячей. 1 июля 2022 года вернулся в воронежский «Факел» на год на правах аренды. В его составе дебютировал в РПЛ 6 августа 2022-го в матче против московского «ЦСКА» (1:4). За карьеру провел 93 матча, пропустил 127 голов, 28 игр провел «всухую».

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €600 тыс.